Spadki cen zbóż powróciły we wtorek na Matif, ale…

Nie były to spadki duże; pszenica straciła wczoraj 3,25 euro/t, kukurydza 1,75 EUR/t, a cena rzepaku pozostała bez zmian. Wczorajsza sytuacja na Matifie nie jest jednak odzwierciedleniem globalnych tendencji.

Wczorajsza spadkowa sesja na Matif zakończyła się dla pszenicy na cenie 263,5 euro za tonę, ale już za oceanem cena nieznacznie wzrosła – o 1,25 centa za buszel do 699,75 ct/bu (237 euro za tonę).

– Europejska pszenica była obciążona rosyjskimi cenami eksportowymi, które w ubiegłym tygodniu ponownie spadły. Mocniejsze euro ograniczyło również szanse unijnego eksportu. Niskie ceny eksportowe najwyraźniej stają się w Rosji kwestią polityczną. Agencja informacyjna Interfax donosi, że osiągnęły one poziom, przy którym eksport jest mało opłacalny. Według Eduarda Zernina, prezesa zarządu Związku Eksporterów Zbóż, średnia cena pszenicy z 12,5% zawartością białka wynosiła 275 USD/t (254 EUR/t) w FOB Noworosyjsk – informuje serwis Kaack. Wg Zernina z wyżej wymienionych względów dalsze spadki cen są mało prawdopodobne.

Znamy już wyniki eksportowe pszenicy miękkiej z UE; na dzień 26 marca było to 22,66 mln ton, to o 8% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego sezonu. Eksport jęczmienia spadł za to o 30% do 4,43 mln ton.

Sesja rzepaku zakończyła się wczoraj bez zmian; nadal kosztuje on 471,75 EUR/t, jednak w Winnipeg jego cena wzrosła o 9,8 dolarów kanadyjskich do 753,2 CAD. Główne powody podwyżek to rosnące ceny oleju palmowego w Malezji i rosnące ceny ropy naftowej.

Po nieznacznym spadku cena kukurydzy zatrzymała się wczoraj na 259 euro/t.