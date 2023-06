Spadki cen zbóż na Matifie wyhamowały w czwartek

W czwartek zboża i rzepak nieznacznie drożały na paryskim Matifie. Za oceanem notowania były mieszane; spadły ceny zbóż w Chicago, ale drożała soja. Drożała także canola w Winnipeg.

Należy zaznaczyć, że wczorajsze podwyżki były wręcz symboliczne; pszenica zdrożała o 2 EUR/t do 233,25 EUR/t (+0,86%), a kukurydza o zaledwie 0,75 EUR/t do 232,25 EUR/t (+ 0,32%). Nieco większa była skala podwyżki rzepaku, który zdrożał o 5,5 EUR/t do 435,75 EUR/t (+1,28%). Odrobię wyższa była skala podwyżki w Winnipeg, gdzie canola zdrożała o 1,5%.

W Chicago spadki cen zbóż były wczoraj kontynuowane; pszenica staniała o 0,42% 6,3 USD/bu, a kukurydza o 1,53% do 5,81 USD/bu. Cena soi wzrosła o 2,21% do 14,83 USD/bu.