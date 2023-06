Spadki cen zbóż na koniec tygodnia, nadal pikuje rzepak. Nie pomogło słabnące euro

Piątek był dniem przecen zbóż i oleistych po obu stronach Atlantyku. Jeśli chodzi o spadki na Matifie, kolejny dzień z rzędu prym wiódł rzepak przede wszystkim ze względu na spadające notowania ropy naftowej.

Cena pszenicy spadła wczoraj o 4 EUR/t do 247 EUR/t, nieco mniejsza skala spadku była obserwowana w USA, co wynikało m.in. z poprawy warunków pogodowych na głównych obszarach upraw. Po kilku dniach podwyżek z rzędu mogło dojść także do realizacji zysków przez inwestorów.

Cena rzepaku spadała kolejny raz z rzędu i znów dwucyfrowo; na Matifie było to 12,25 EUR/t do 431 EUR/t zawdzięczając to przede wszystkim ruchach na rynku ropy naftowej. Los europejskiego rzepaku podzieliła kanadyjska canola, jednak nie na taką skalę.

Kukurydza staniała wczoraj o 3 EUR/t do 243,25 EUR/t, a spadek w Chicago miał jeszcze większą skalę.

Wg e-WGT główną przyczyną piątkowych spadków były niezbyt dobre nastroje na rynkach surowcowych i obawy o wzrost gospodarczy spowodowane podwyżkami stóp procentowych ważnych europejskich i światowych gospodarek. Notowaniom na Matifie nie pomógł słabnący od środy kurs euro wobec dolara.