Spadki cen zbóż delikatnie wyhamowują, gorzej z rzepakiem: Ceny zbóż 27.01.2023

Koniec bieżącego tygodnia przynosi nieznaczne ustabilizowanie cen zbóż i oleistych za sprawą wzrostowej korekty na światowych rynkach towarowych. Jednakże obecne poziomy cenowe cały czas są mocno niekorzystne dla producentów.

Wielu rolników weszło w nowy rok z dużymi zapasami zbóż i rzepaku co powoduje, że presja podażowa jest bardzo duża i rynek jest obecnie rynkiem kupującego. Dodatkowo firmy skupowe nie czują presji zakupowej bo mają pełne magazyny i nie muszą kupować za wszelką cenę.

Niemniej jednak w bieżącym tygodniu osłabła nieco presja na spadki, gdyż po wielu dniach rajdu w dół odnotowano na giełdach towarowych niewielkie odbicie. W tym momencie wszyscy uczestnicy rynku zadają sobie pytanie, czy będzie to trwała sytuacja i czy trend może się wreszcie odwrócić.

To nieznaczne wyhamowanie spadków na rynku pszenicy i tak sprowadziło ceny w rejony dawno nie widziane. Obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1280 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1310 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1400 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 1160–1290 zł/t.

Także na niskich poziomach utrzymują się ceny jęczmienia paszowego, który kupowany jest poniżej 1 tys. zł /t i obecnie najniższe stawki rozpoczynają się od 900 zł/t, choć takich ofert nie jest dużo. Maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1130 zł. Na nieco wyższych poziomach znajduje się pszenżyto, gdzie minimalną ceną jest 950 zł a maksymalną 1200 zł/t.

Nie zachwycają także ceny żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 900 do 1100 zł/t, a paszowe od 850 do 1040 zł/t.

Bardzo mocno natomiast odczuwalne są spadki na rynku rzepaku. Obecnie kupujący chcą płacić nawet w okolicach 2250 zł/t i ofert krążących w okolicach tego poziomu znacznie przybyło od ubiegłego tygodnia. Z kolei maksymalną ceną jaką można obecnie za rzepak uzyskać jest 2500 zł/t.

Dość stabilnie zachowuje się natomiast kukurydza, która jest na dzień dzisiejszy wyceniana przez skupujących na poziomie od 1000 do 1200 zł za tonę.