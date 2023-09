Spadki cen powróciły na polski rynek: Ceny zbóż 01.09.2023

Niestety początek nowego miesiąca przynosi spadki cen zarówno zbóż jak i rzepaku. Ceny, które na początku tygodnia nieznacznie wzrosły, obecnie powróciły do poziomów z przed tygodnia, a nawet nieco poniżej.

Obecnie w skupach panuje dość spory ruch, ponieważ wielu rolników musi sprzedać swoje zbiory, aby móc pozyskać środki na nowe zasiewy i prace polowe. To zaś sprawia, że skoro towaru jest więcej to nie trzeba konkurować ceną i stąd między innymi biorą się obniżki.

Dodatkowo sytuację na rynku krajowym napędzają spadki, które widzimy na giełdach światowych. Pszenica jest obecnie najtańsza od początku czerwca, a na rynku trwa poszukiwanie surowca dobrej jakości, bo o ile pszenice spełniają normy dotyczące liczby opadania to ogromnym problemem jest zawartość białka. Pomimo, że takiego towaru na rynku brakuje to jego ceny nie idą w górę, co najwyżej stoją obecnie w miejscu.

Wszystko to sprawia, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 770 do 960 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 850 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 750 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 800 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 760 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 530 do 730 zł/t, a paszowe od 510 do 670 zł/t. Nieznacznie na początku miesiąca traci również rzepak. Maksymalną oferowaną stawka jest obecnie 1960 zł za tonę, ale stawki minimalne są dużo niższa ponieważ zdarzają się oferty po nawet 1640 zł/t.

Również kukurydza sporo traci na początku nowego miesiąca. Minimalną ceną jaką oferują skupy jest 720 zł za tonę, a maksymalnie nie dostaniemy więcej niż 900 zł/t.