Spadki cen na Matif nie ustają – 15.01.2025

Środa 15.01.2025 roku była kolejnym dniem handlowym, kiedy to na paryskiej giełdzie Matif dominowały spadki cen. Traciła zarówno pszenica jak i rzepak. Tylko trochę lepiej było na CBoT, gdzie pszenica nieznacznie zyskiwała, ale już notowania soi spadły.

W środę 15.01.2025 ceny pszenicy na Matif znacząco spadły drugi dzień z rzędu i kontrakt marcowy stracił 3 EUR spadając do najniższego od czterech tygodni poziomu 228,25 EUR/t. Nieznacznie tylko lepiej było w przypadku amerykańskiej pszenicy, gdzie kontrakt marcowy zyskał na CBoT 0,75 centa.

Brak popytu na rynkach eksportowych

Słabe perspektywy eksportu pszenicy z Europy Zachodniej pogłębiają złe nastroje na Matif, a opublikowany wczoraj przez FranceAgriMer raport pokazuje skalę problemu. Prognozę eksportu francuskiej pszenicy miękkiej poza Unię Europejską w roku gospodarczym 2024/25 pozostawiono co prawda bez zmian na poziomie 3,5 mln ton, ale jest to o 66 proc poniżej poziomu z poprzedniego sezonu. Z kolei prognoza dostaw francuskiej pszenicy miękkiej na terenie UE w tym sezonie została nieznacznie obniżona do 6,14 mln ton z 6,16 mln ton oczekiwanych w grudniu, czyli obecnie o 2,5 proc. poniżej wolumenu na sezon 2023/24. Zapasy pszenicy zwyczajnej na koniec sezonu oszacowano na 2,90 mln ton wobec 2,87 mln ton w poprzednim miesiącu. W ujęciu rok do roku spadek wynosi 9,1 proc.

Rzepak pod presją możliwych utrudnień ze strony USA po proponowanych nowych przepisach

Podczas wczorajszego handlu kontrakt lutowy na rzepak spadł o 1 EUR do poziomu 536,25 EUR/t. Traciła również soja, której ceny w kontrakcie marcowym na CBoT spadły o 4,75 centa do poziomu 1042,75 centa/buszel.

Europejski rzepak ucierpiał na skutek słabszego rynku rzepaku w Kanadzie, gdzie ceny na ICE w Winnipeg znacząco spadły. Handlowcy obawiają się trudności w sprzedaży oleju rzepakowego w USA, ponieważ wczoraj USDA opublikował tymczasowe przepisy dotyczące upraw na biopaliwa, które nie obejmują rzepaku. W publikacji stwierdzono, że kukurydza, soja i sorgo są „inteligentnymi dla klimatu” surowcami do produkcji biopaliw, co stanowi warunek wstępny ulg podatkowych i innego wsparcia rządowego. Chociaż rzepak nie został wyłączony z ostatecznych przepisów, istnieją obawy, że rzepak może nigdy nie skorzystać z dotacji, rynek biodiesla w USA jest bardzo ważny dla producentów rzepaku w Kanadzie. Trudności w sprzedaży spowodowałyby presję cenową i mogłyby doprowadzić do eksportu większej ilości kanadyjskiego rzepaku do UE i obniżenia cen w Europie.

Źródło: USDA, FranceAgriMer, Kaack