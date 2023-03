Spadki cen już pochłonęły dopłaty do zbóż, a rolnicy zapowiadają dalsze protesty. Jak rozwiązać kryzys na rynku?

Aby otrzymać dopłaty do sprzedanego ziarna, rolnicy muszą sprzedać je, przynajmniej wobec obecnych założeń, do 31 maja. Co jednak z tej sprzedaży, skoro ceny zbóż z i tak już niskich poziomów spadają na łeb, przez co doszło do sytuacji, w której po doliczeniu dopłaty do sprzedanej tony obecne stawki spadły do poziomu poniżej tego, który był oferowany w dniu ogłoszenia programu pomocy…

Minimalne ceny za pszenicę konsumpcyjną w połowie lutego, kiedy to ogłaszano program dopłat, wynosiły ok. 1130 zł/t. Teraz cena minimalna spadła do poniżej 1000 zł/t, i mamy już różnicę 150 zł/t. To więcej niż rekompensata z ogłoszonej przez ministra rolnictwa w połowie lutego pomocy.

Pomijając już jednak skomplikowany system wyliczania pomocy oraz fakt, że jej limit to 50 ha, nasuwa się chyba tylko jedna refleksja – mleko się rozlało, a kijem Wisły nie zawrócimy. Kolejne rozwiązania przypominają gaszenie pożaru pistoletem na wodę; już widzimy, że dopłaty do sprzedanego zboża nie zadziałały, bo nie zmieniły zupełnie nic – obstrukcja na rynku trwa i zboża sprzedać nie można w ogóle, lub można je sprzedać za fatalną już cenę. Decyzja o plombowaniu ukraińskich transportów na granicy została podjęta o wiele miesięcy za późno, a i tak budzi mnóstwo kontrowersji, bo rolnicy chociażby z Solidarności RI nie zgadzają się, aby były one plombowane po stronie ukraińskiej bez nadzoru instytucji kontrolnych Unii Europejskiej. Pogotowie strajkowe zostało więc utrzymane, a niektórzy z działaczy Związku już 14 marca chcą wyjść na ulice.

Z proponowanych przez Ministerstwo rozwiązań nie jest usatysfakcjonowana “Oszukana Wieś” – Tego typu działania wyglądają na jeszcze większy przekręt niż miało to miejsce ze zbożem technicznym. Chodzi tu głównie o to, że transporty nie będą plombowane u nas, tylko robić ma to strona ukraińska, a to oznacza wyprowadzenie jakiejkolwiek kontroli poza granice kraju – mówił nam inicjator protestów na polsko-ukraińskiej granicy Wiesław Gryn, zapowiadając jednocześnie protesty pod koniec marca i obecność podczas kieleckiego Agrotechu.

Może więc warto posłuchać rady tego ostatniego i na wzór innych państw postawić na dopłaty do wyeksportowanej tony zboża? Może będzie wyglądało to mniej spektakularnie niż dopłaty dla rolników, ale przynajmniej ma szanse spowodować “wypchnięcie” zapasów magazynowych poza granice kraju? Fakt, będą to dopłaty w dużej mierze do eksportu ukraińskiego ziarna, ale w obecnych warunkach prawdopodobnie bardziej efektywnej metody na udrożnienie rynku zapchanego rynku i pomoc polskim rolnikom po prostu nie ma…