Spadek unijnej produkcji zbóż

Komisja Europejska prognozuje, że całkowita produkcja zbóż w UE wyniesie w tym roku 275,16 mln ton, czyli o 7,2% mniej niż w sezonie 2021/22.

Dowiedzieliśmy się, że w skali roku spadną zbiory wszystkich zbóż z wyjątkiem owsa (+1,5% r/r). Jednocześnie tegoroczne zbiory powinny być o 4,4% poniżej średniej 5-letniej. Zdaniem unijnych ekspertów spadek produkcji jest głównie konsekwencją gorszego plonowania w związku z gorącą i suchą pogodą w dużej części Europy. Ponadto areał upraw zbożowych pod tegoroczne zbiory jest o 1,5% mniejszy niż rok temu i o 1,4% poniżej średniej 5-letniej.

– Według KE aktualnie zbiory pszenicy miękkiej szacowane są na 126,96 mln ton, czyli o ponad 3% mniej niż rok temu i o 0,7% poniżej średniej. Druga co do wielkości uprawa unijna – kukurydza – zmniejszy się o 18,4% – r/r, do 59,66 mln ton (najmniej od 7 lat), a Francja odnotuje spadek produkcji tego zboża aż o 1/4. Natomiast tegoroczne zbiory jęczmienia oceniane są na 50,87 mln ton, prawie 3% poniżej ubiegłego roku – informuje Andrzej Bąk z Internetowej Giełdy Rolnej ( e – WGT).