Spadek sprzedaży ciągników we Włoszech, ale i tak król jest jeden – New Holland

Sprzedaż nowych ciągników rolniczych spadła niemal w całej Europie, także we Włoszech. W porównaniu do 2023 r. nowe rejestracje spadły tam o 13 procent, ale mimo to wyczuwa się lekki optymizm. W kategorii producentów król jest jeden i zdominował tamtejszy rynek – New Holland.

Można by się zastanawiać, czy 15 448 zarejestrowanych ciągników w ubiegłym roku to dużo czy mało. Trzeba jednak uwzględnić specyfikę rolnictwa na tamtejszym rynku, gdzie gospodarstwa to w sporej mierze sady i winnice. W związku z tym, sporym zainteresowaniem cieszą się tam ciągniki, które rzadko widujemy na naszych polach.

Pozostaje jednak faktem, że w ubiegłym roku sprzedano we Włoszech o 2166 mniej traktorów różnych typów niż w 2023 r. kiedy to dostarczono do klientów 17 614 pojazdów tego typu. Spadek sprzedaży jest więc widoczny, co ma związek z nastrojami włoskich rolników szukających oszczędności w swoim parku maszynowym.

Dla porównania, w ciągu ostatnich lat najlepszym rokiem okazał się 2021, kiedy to rolnicy po covidowych latach złapali oddech.Zarejestrowano wtedy ponad 24 tys. ciągników, a rok później – w 2022 r. – zanotowano ponad 20 tys.

Ciekawostką jest to, że średnia z ostatnich pięciu lat to około 19 100 tys. traktorów rejestrowanych rocznie. Jest to jest wartością wyższą, choć nieznacznie, od pięcioletniej średniej sprzedaży przed 2020 rokiem wynoszącej 18,5 tys. traktorów.

We Włoszech król jest jeden

Wracając do włoskich danych rejestracji nowych traktorów za 2024 r., spadek liczbowy jest niemal równy dla wszystkich dużych koncernów. Wyjątkiem jest tu Case IH , któremu udało się sprzedać o 50 ciągników więcej r/r (z 434 do 487 rejestracji) oraz Steyr, który zasadniczo osiągnął różne roczną sprzedaż. W sumie cała grupa CNH Industrial straciła w 2024 r. najmniej we Włoszech odnotowując wzrost udziału o 2,05 pkt. proc. i kształtując się na poziomie 21,2 proc. całości tamtejszego rynku.

Najlepiej sprzedające się marki we Włoszech

Spójrzmy teraz jakie marki ciągników sprzedawały się najlepiej we Włoszech w 2024 roku.

1. CNH – New Holland, Case IH, Steyr – 3280 szt.

2. SDF – Same, Lamborghini, Deutz-Fahr – 2590 szt.

3. AGCO – Fendt, Massey Ferguson, Valtra – 2201 szt.

4. Argo Tractors – Landini, McCormick, Valpadana – 1508 szt.

5. John Deere – 1050 szt.

6. Antonio Carraro – 1121 szt.

7. Kubota – 925 szt.

8. Claas – 577 szt.

9. BCS – Ferrari, BCS, Pasquali – 466 szt.

10. Solis – 552 szt.

Najlepiej sprzedające się modele ciągników we Włoszech

Teraz spójrzmy jakie modele w poszczególnych kategoriach mocowych cieszyły się największym wzięciem włoskich rolników w 2024 roku.

Moc 0 – 49 KM

1. Solis 26

2. e-Kubota EK-1

3. VST FieldTrack 927/929

Moc 50 – 79 KM

1. Landini 4-080

2. Antonio Carraro tgf 7800

3. Same Frutello 80

Moc 80 – 119 KM

1. New Holland T5.120

2.New Holland T5.100

3. New Holland T4.100F

Moc 120 – 169 KM

1. John Deere 6120M

2.Fendt 211P Vario

3.Fendt 211 Vario

Moc 170 – 239 KM

1.Fendt 516 Vario

2.John Deere 6155M

3.Valtra N175

Moc 240 – 339 KM

1.Fendt 728 Vario

2.John Deere 6R 250

3.Fendt 724 Vario

Moc 340 – i powyżej

1.Fendt 942 Vario

2.Fendt 936 Vario

3.John Deere 8R 410