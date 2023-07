Spadek produkcji pszenicy w UE głównie przez prognozy dla Polski

Komisja Europejska obniżyła swoje szacunki zbiorów pszenicy miękkiej, kukurydzy i jęczmienia na sezon 2023/2024. Duży w tym udział niższych zbiorów w naszym kraju.

Obecnie zbiory pszenicy miękkiej szacowane są w Unii Europejskiej na 129,879 mln to, co oznacza spadek o 2,681 mln ton w porównaniu do prognoz z maja. Wobec zaistniałej w wielu regionach suszy spadek prognoz nie może dziwić; tylko w Polsce szacunki zbiorów spadły o 492 tys. ton.

Kukurydzy ma być w Unii mniej o 437 tys. ton do 63,95 mln ton głównie na prognozowane spadki w Rumunii, we Włoszech, w Bułgarii, Francji i w Niemczech. Podczas gdy np. w krajach nadbałtyckich, w tym w Polsce, na plonowanie kukurydzy największy wpływ będzie miała susza, to we Włoszech i na Bałkanach rolnicy mierzą się z nadmiarem opadów, który spowodował zalanie wielu obszarów upraw.

Prognoza dla jęczmienia została obniżona o 2,385 mln ton do 50,088 mln ton, zaś rzepaku o 19,91 miliona ton, co oznacza spadek o 305 000 ton w porównaniu do prognoz z maja.