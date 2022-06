Spadek cen pszenicy i kukurydzy na koniec tygodnia

W piątek dość mocno spadła cena pszenicy na paryskiej giełdzie Matif. Jej notowania obniżyły się o 1,57 proc., co ostatecznie dało cenę 391,5 euro za tonę.

Jeszcze mocniej pszenica traciła za oceanem; tam spadki sięgały średnio aż o około 3-4 proc.

Spadła także cena kukurydzy, chociaż nieznacznie. W kontraktach na sierpień o 0,59 proc. do 337,5 EUR/t, zaś w kontraktach na listopad o 0,66 proc. do 337 EUR/t. Odbił nieco rzepak; jego cena wzrosła o 1,19 proc. do 766,75 EUR/t.

Tymczasem prognoza Grain Trade wskazuje na nieco inny kierunek; w miarę dojrzewania zbiorów czynniki pogodowe w coraz większym stopniu będą wpływały na ceny, a nowa fala upałów w Stanach Zjednoczonych i Europie może zredukować plony i podnieść ceny zbóż i nasion oleistych.