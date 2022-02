Spadają ceny nawozów na jednym z kluczowych rynków

Jak informuje portal Progressive Farmer, średnie ceny detaliczne większości nawozów w Stanach Zjednoczonych nieco spadły w pierwszym tygodniu lutego. Chociaż spadki te nie są znaczące, jest to pierwsza tego typu sytuacja od wielu miesięcy.

Fosforan amonu 10-34-0 był jedynym nawozem, którego cena w relacji tygodniowej wzrosła. Był to wzrost o 1 proc., a cena tego nawozu wyniosła 826 USD za tonę. Dwa tygodnie temu przekroczyła ona barierę 800 USD/t pierwszy raz od 2012 roku.

Po osiągnięciu rekordowo wysokiej ceny, cena amoniaku bezwodnego spadła z 1492 USD do 1487 USD/tonę w relacji tygodniowej. W ślad za nim spadła cena mocznika z 910 do 905 USD/t. Cena fosforanu amonu spadła z kolei o 3 USD/t do 933 USD/t 4 lutego.

Ceny RSM-u właściwie stanęły w miejscu; o 1 USD/t spadła cena RSM-u 28 (600 USD/t), zaś cena RSM-u 32 pozostałą bez zmian (699 USD/t)

UAN28 z 601 USD/tonę do 600 USD. UAN32 był jedynym nawozem śledzonym przez DTN, który pozostał na niezmienionym poziomie 699 USD/tonę.