Spadają ceny kukurydzy i rzepaku: Ceny zbóż 13.10.2023

Koniec tygodnia nie przynosi dobrych wiadomości zwłaszcza dla producentów rzepaku i kukurydzy. Ceny tych gatunków zaliczają kolejne spadki przy względnej stabilizacji cen pozostałych zbóż.

Niewielkie czwartkowe odbicie cen na giełdach światowych nie przekłada się na wyceny zbóż w kraju. O ile w przypadku takich gatunków jak pszenica czy jęczmień możemy mówić o stabilizacji cen to już zdecydowanie nie jest tak w przypadku rzepaku i kukurydzy.

Zwłaszcza wyceny kukurydzy zaliczają kolejne dołki, gdyż obecnie jesteśmy w pełni zbiorów i dodatkowo wcześniejsze prognozy odnośnie wyraźnie niższych niż w ubiegłym roku plonach nie do końca się potwierdzają, co sygnalizuje w swoim ostatnim raporcie Komisja Europejska, która podniosła swoje szacunki aż o 1,7 mln ton i ostatecznie mamy w kraju zebrać nieco ponad 9,2 mln ton kukurydzy.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 760 do 1090 zł za tonę, czyli ceny nie uległy zmianom. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 800 zł za tonę.

Nieznacznie wzrosły natomiast stawki za jęczmień paszowy i rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 780 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Od nieco wyższych wycen w stosunku do jęczmienia paszowego rozpoczynają się stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do maksymalnie 730 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 700 zł/t, a paszowe od 520 do 640 zł/t. W końcówce bieżącego tygodnia spadły również ceny rzepaku i obecnie można maksymalnie dostać 1800 zł/t, a ceny minimalne znajdują się na poziomie 1670 zł/t.

Spore zmiany zachodzą natomiast na rynku kukurydzy, gdzie dość mocno spadły wyceny zarówno kukurydzy suchej jak i mokrej. W przypadku suchej maksymalnie można dostać 820 zł za tonę, ale już ceny minimalne spadły i wynoszą 670 zł/t. W przypadku mokrej kukurydzy (wilgotność 30 proc.) ceny wahają się natomiast w przedziale od 380 do 470 zł/t.