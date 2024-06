Spada dynamika skupu, ale ceny utrzymują poziom: Ceny bydła 06.06.2024

Początek nowego miesiąca przynosi dalszą stabilizację cen, gdyż trudno nazwać ruchy o 10-20 groszy czy to w górę, czy w dół jakimś większym trendem. Spada dynamika skupu bydła, ale rośnie za to eksport mięsa wołowego. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 06.06.2024?

Na rynku wołowiny dalej „wieje nudą”, gdyż jak zauważają analitycy baku ING w swoim ostatnim raporcie na rynek nakłada się kilka czynników, które powodują, że ceny albo stoją ostatnio w miejscu, albo podlegają niewielkim wahaniom. Pierwszym jest z pewnością fakt, że w ciągu pierwszych 4 miesięcy br. spadła o blisko 4 proc. dynamika skupu bydła, a wraz z nią spadł mocno eksport żywego bydła.

Jego wartość wyniosła 2,3 tys. t, czyli o 38 proc. mniej niż w 2023 r. Jednakże jeśli chodzi o wysyłki mięsa wołowego to przekroczyły one 105,6 tys. t, czyli o 5 proc. więcej niż w 2023 r. Trzeba jednak mieć na uwadze, że import żywego bydła do Polski w analizowanym okresie wzrósł i obecny poziom (15,2 tys. t) jest o 0,8 proc. wyższy niż w 2023 r. Import wołowiny również uległ podwyżce i wzrósł o niemal 28 proc. r/r do 8,7 tys. t.

Ceny na dzień 06.06.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 13,8 zł netto/kg

– jałówki 7 -13 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,2 – 21,5 zł netto/kg

– jałówki 17,5 – 21,5 zł netto/kg

– krowy 13- 19,2 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.