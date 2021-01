Sonalika wprowadziła pierwszy ciągnik elektryczny na rynek indyjski

Sonalika w dniu 23 grudnia 2020 roku wprowadziła na rynek krajowy ciągnik elektryczny w początkowej cenie 599 tys. rupii (ok. 30 500 zł).

Sonalika Tiger Electric, bo o nim mowa, jest wyposażony w silnik o mocy 11 KW oraz w akumulator litowo-jonowy o mocy 25,5 kWh, który można w pełni naładować w ciągu dziesięciu godzin za pośrednictwem zwykłego domowego gniazda ładowania. System szybkiego ładowania pozwala zaś na pełne naładowanie w ciągu czterech godzin.

Przedstawiciele firmy twierdzą, że Tiger Electric może pracować do ośmiu godzin na jednym ładowaniu.

Już 3 lata temu inny indyjski koncern, Escorts Ltd, zaprezentował swój własny ciągnik elektryczny, jednak firma eksportowała go na inne rynki, ale nie wprowadziła do sprzedaży na rynku macierzystym.

– Nasze ciągniki elektryczne są projektowane w Europie i opracowywane we własnym zakresie ze sprawdzonymi agregatami, aby zapewnić odpowiednią moc i bezemisyjną, cichą pracę – czytamy w komunikacie firmy Sonalika.

Przedstawiciele firmy Sonalika twierdzą, że dzięki wykorzystaniu Tigera Electric można obniżyć koszty eksploatacji do jednej czwartej w porównaniu z konwencjonalnym ciągnikiem napędzanym silnikiem Diesla.