Solis: od outsidera do lidera sprzedaży traktorów we Włoszech. Nowe modele dla Europy robią wrażenie

Jeszcze kilka lat temu niewielu rolników w Europie znało markę Solis. Dziś, w 2024 roku, ten indyjski producent należący do grupy ITL – International Tractors Limited – zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby rejestracji nowych maszyn we Włoszech.

Podczas tegorocznych targów EIMA firma Solis zaprezentowała dwa nowe modele, które mogą umocnić jej pozycję na rynku: kompaktowy traktor hydrostatyczny H38 HST oraz specjalistyczny model N90. Te dwa modele celują w rynek włoski, na którym małe specjalistyczne maszyny są stale potrzebne w sadach i winnicach.

Nowe modele na rynku europejskim

Sukces Solis na rynku włoskim rozpoczął się od modelu S26, który w 2023 roku był najczęściej rejestrowanym traktorem w kraju. Teraz, dzięki nowym maszynom zaprezentowanym w Bolonii, marka może jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję. Dystrybucją traktorów Solis na rynku europejskim zajmują się poszczególni importerzy, a centrum części zamiennych znajduje się w Niemczech.

Solis H38 HST– wszechstronny kompakt z silnikiem Yanmar

Nowy Solis H38 HST to kompaktowy traktor o mocy 38 KM,a napędzany jest silnikiem Yanmar Stage V o pojemności 1,56 litra i momencie obrotowym 125 Nm. Jednostka napędowa spełnia surowe normy emisji spalin dzięki zastosowaniu katalizatora DOC oraz filtra cząstek stałych.

Traktor został wyposażony w hydrostatyczną przekładnię trójstopniową, pozwalającą na płynną zmianę prędkości od 0 do 24,6 km/h. Układ sterowania obejmuje dwa pedały do jazdy w przód i wstecz, które dzięki płaskiej podłodze są wygodne dla operatora. Niewielki, a wręcz kompaktowy jest promień skrętu (zaledwie 3,2 m), co zapewnia wysoką zwrotność, zwłaszcza w sadach i winnicach.

Wydajny układ hydrauliczny (47 l/min) oraz tylny podnośnik o udźwigu do 1200 kg sprawiają, że Solis H38 HST sprawdzi się w pracach ogrodniczych, warzywniczych oraz komunalnych. Dodatkowo, traktor posiada tylny wałek odbioru mocy (540 obr./min) oraz przedni wałek do napędu kosiarki.

Solis N90 – specjalistyczny traktor do winnic

Dla producentów winorośli Solis przygotował model N90, który wyposażony został w silnik o mocy 90 KM (4-cylindrowy, turbo, 4,0 l, Stage V), generujący moment obrotowy 360 Nm. Napęd przenosi mechaniczna skrzynia biegów z synchronizacją, oferująca 12+12 przełożeń i maksymalną prędkość ciągnika do 35 km/h.

Kabina modelu N90 zapewnia komfortowe warunki pracy, a układ hydrauliczny o wydajności 45 l/min oraz tylny podnośnik o udźwigu 2,5 tony pozwalają na wydajne wykonywanie prac w rzędach winnic. Dodatkowo, traktor oferuje wałek odbioru mocy o dwóch prędkościach: 540 i 540E.

EIMA 2024: Europejskie nowości w gamie Solis

Podczas tegorocznych targów EIMA indyjski Solis zaprezentował nie tylko nowe modele, ale także aktualizacje gamy modelowej dla już oferowanych na rynkach Europy maszyn. Wystawione zostały popularne traktory S26, S20, H26 HST AWS z kabiną oraz model elektryczny ciągnika Solis SV 26.

Ciekawą nowością był również Solis S110 z PowerShuttle, a także nowy silnik Stage V o mocy 105 KM, który uzupełnił gamę jednostek napędowych od 50 do 110 KM.

Solis dystrybutorem Yanmar w Europie

Solis oficjalnie stał się dystrybutorem traktorów Yanmar na rynku europejskim, co znacznie wzmacnia pozycję firmy na Starym Kontynencie. Na stoisku Solis odwiedzający mogli obejrzeć m.in. model kompaktowy Yanmar SA 426 z ładowaczem, czy ciągnik Yanmar YM 347 z kosiarką oraz model YT 359 z kabiną specjalnie przeznaczony dla europejskich klientów.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi i strategicznym partnerstwom (jak z japońskim Yanmarem) indyjski Solis umacnia swoją pozycję na rynku europejskim. Nowe modele ciągników H38 HST i N90 mają szansę zdobyć uznanie rolników, oferując nowoczesne technologie i niezawodność w przystępnej cenie.

Czy Solis podtrzyma tempo wzrostu i utrzyma pozycję lidera we Włoszech? Czas pokaże, ale patrząc na obecne sukcesy, wszystko na to wskazuje. Dodajmy, że w ub roku w Polsce Solis sprzedał 390 ciągników, co jest wzrostem o 51 sztuk w porównaniu do 2023 r.