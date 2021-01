Solidna porcja nowości od Bednara

Wraz z końcem zeszłego roku czeski producent zaprezentował dwie nowości na rok 2021 w gamie maszyn uprawowych oraz w siewnikach. Są to modele Efecta CE i Caddy CD. Pług dłutowy Terraland TN i kultywator Strip-Master EN doczekały się natomiast modyfikacji.

Siewnik Efecta CE

Siewnik Efecta CE o szerokości roboczej 12 metrów to główna nowość firmy Bednar na rok

2021. Efecta CE poszerza portfolio szerokich maszyn Bednar, oferując przede wszystkim dużym gospodarstwom i przedsiębiorstwom rolnym zintegrowaną linię technologiczną, która zaczyna się od zarządzania resztkami pożniwnymi, poprzez uprawę i przygotowanie gleby, a kończy się ostatecznym wysiewem.

– Głównym powodem powstania tej maszyny były wymagania rolników, którzy zarządzają dużymi obszarami i często nie są w stanie zapewnić upraw zgodnie z planem. Takie gospodarstwa rolne stosują sprawdzony system uprawy gleby, którego nie chcą zmieniać, dlatego mają tylko ograniczony czas na siew. Siewnik Bednar Efecta CE 12000 wyznacza nowe trendy w zakresie wysokiej dziennej wydajności do 200 ha/dzień, przy niskim zużyciu paliwa, dużej prędkości roboczej i niewielkim zapotrzebowaniu na uciąg ciągnika wynoszącym zaledwie 300 KM – mówi dr inż. Jan Bednář.

Jak deklaruje producent, siewnik Efecta CE posiada solidną ramę z dwukomorowym zbiornikiem ciśnieniowym dla lepszej dystrybucji i dokładności dawkowania nasion lub nawozu. Zbiornik o pojemności 6000 l jest podzielony w stosunku 62:38. Zbiornik może być używany tylko na nasiona lub nasiona-nawóz w połączeniu z aplikacją nawozu w jednym przejeździe. Dodatkowe wyposażenie maszyny w agregat wysiewający Bednar Alfa-Drill ma zapewnić maksymalną wszechstronność i nowe możliwości agronomiczne.

Według producenta, przy projektowaniu tej maszyny położono ogromny nacisk na precyzyjne odkładanie nasion na tej samej głębokości na całej szerokości maszyny. Sekcje

redlic nasiennych ram bocznych siewnika są montowane za pomocą równoległoboku, oraz

dodatkowo każda redlica nasienna zawieszona jest na kolejnym własnym równoległoboku.

Połączenie takich systemów mocowania ma zapewnić niezrównane kopiowanie terenu i utrzymanie stałej głębokości siewu na całej szerokości roboczej. Klienci mogą wybierać między rozstawem rzędów wynoszącym 12,5 lub 16,7 cm. W połączeniu z redlicami

Turbo siewnik może być stosowany do siewu w trudnych warunkach, np. przy zakładaniu oziminy na głęboko uprawianym ściernisku kukurydzy. Duża oferta wyposażenia dodatkowego do maszyny ma zapewnić jej dużą wszechstronność.

– W porównaniu z konkurencyjnymi maszynami o podobnej konstrukcji, Efecta CE jest zupełnie inną i znacznie bardziej wszechstronną maszyną. Przednią część roboczą przed redlicami nasiennymi można wyposażyć w Crushbar, bardzo popularne redlice Profi lub Turbo. Jeśli wymagane jest dodatkowe nawożenie międzyrzędowe, dostępne są redlice Ferti. Żaden inny producent nie oferuje tak dużej zmienności w tym zakresie szerokości – deklaruje Jan Bednář.

Nośnik narzędzi Caddy CD

Bednar opracował wszechstronny nośnik narzędzi Caddy CD do połączenia maszyn z ciągnikami, które nie mają trzypunktowego układu zawieszenia lub wystarczającego udźwigu tylnego zaczepu.

Przede wszystkim służy do agregacji z Terraland TN lub Terrastrip ZN. Istnieje również możliwość zastosowania maszyn zawieszanych lub półzawieszanych innych producentów.

Caddy CD dysponuje siłą podnoszenia do 5000 kg.

Caddy CD jest wyposażony w szerokie koła transportowe zapewniające bezpieczny transport maszyny po drogach. Sprzęt ten wraz z przednim obciążnikiem przyczynia się do dobrego rozłożenia ciężaru i ma zapewnić większą stabilność podczas transportu.

Nowe możliwości pługów dłutowych Terraland TN

Pługi dłutowe Terraland TN to bardzo popularne produkty wśród maszyn do uprawy gleby firmy Bednar. Nowością na 2021 rok jest możliwość wyposażenia maszyn w słupice Zero-Mix, oprócz standardowych słupic Active-Mix. Prosta wymiana zębów pozwala zamienić wszechstronny pług dłutowy w profesjonalny kultywator nadający się do usuwania stwardniałej gleby i napowietrzania profilu glebowego bez aktywnego mieszania.

Ujemny kąt nachylenia poszczególnych palców zapobiega wyrzucaniu kamieni i martwicy na

powierzchnię gleby. Zęby Zero-Mix posiadają dłuta o szerokości 60 mm.

Maszyny Terraland TN można teraz wyposażyć również w koła podporowe, które lepiej utrzymują głębokość roboczą w przedniej części oraz w hydraulicznie składaną osłonę boczną.

Pielnik międzyrzędowy Strip-Master EN z zabezpieczeniem hydraulicznym

Kultywator Strip-Master EN może być używany do napowietrzania pasmowego do głębokości 25 cm. Zalecane jest agregowanie maszyny z Ferti-Box FB lub Ferti-Cart FC, Combo System CS do aplikacji nawozu w dwóch różnych warstwach. Można również stosować nawozy płynne lub obornik.

Dla lepszej pracy, trwałości maszyny, a także większego komfortu operatora, maszyny zostały teraz wyposażone w hydrauliczne zabezpieczenia słupic napowietrzających zamontowanych na poszczególnych sekcjach uprawowych.

Kolejnym ważnym usprawnieniem maszyny jest możliwość zmiany rozstawu między rzędami w przedziale od 45 do 75 cm. Mniejszy rozstaw między rzędami zapewnia większą przepustowość materiału roślinnego dzięki ułożeniu sekcji w systemie offset.