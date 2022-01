Czy soja może być odpowiedzią na szukanie oszczędności w nawożeniu

Soja – zysk bez inwestycji. Zaoszczędź na nawożeniu – sięgnij po soję.

Zapraszamy na webinarium, w którym specjaliści z firmy Agrolok Sp. z o.o. i Stowarzyszenia Polska Soja wskażą czy i jakich inwestycji wymaga uprawa soi, dlaczego warto przystąpić do Stowarzyszenia. Przedstawią prawidłową agrotechnikę soi i przeanalizują czy uprawa tego gatunku się opłaca.

Start 19 stycznia (wtorek) 2022 r., godz. 19:00

TEMATYKA:

Agrotechnika – przygotowanie pola, ilość wysiewu nasion, termin i głębokość siewu, ochrona na początku wegetacji

Stowarzyszenie Polska Soja – dlaczego warto

Ekonomika – oszczędności w nawożeniu i opłacalność produkcji

Zarejestruj się już teraz:

https://plantpress.clickmeeting.com/soja-zysk-bez-inwestycji-zaoszczedz-na-nawozeniu-siegnij-po-soje/register

Udział w spotkaniu jest bardzo prosty:

• wystarczy kliknąć w powyższy link, podać swoje imię oraz adres e-mail i zarejestrować się.

• po rejestracji, na podany adres email przesłany zostanie link do logowania.

• można łączyć się z komputera, tabletu czy smartfona,

• do webinarium można dołączyć w każdym momencie także w trakcie jego trwania.

Spotkanie będzie okazją do zadania pytań i dyskusji