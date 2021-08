Śmierć na polu. Traktorzysta pomylił biegi

Tragicznie zakończył się 9 sierpnia wyjazd do prac polowych 93-letniego mężczyzny w małopolskich Koszycach Małych.

Jak informują policjanci z Tarnowa, poruszający się traktorem z przyczepą senior, który z drogi gruntowej zamierzał wjechać na pole, zamiast ruszyć naprzód, niefortunnie włączył wsteczny bieg. Konsekwencje pomyłki okazały się zgubne, stracił bowiem panowanie nad pojazdem, wypadł z siedziska, po czym jego noga została przejechana przez prawe, przednie koło traktora, który zatrzymał się dopiero na najbliższym drzewie.

Wezwani przez przechodnia na pomoc policjanci przystąpili do udzielania pierwszej pomocy poważnie rannego mężczyźnie. Zatamowali silny krwotok, unieruchomili kończynę i zaopatrzyli ranę do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Kiedy to nastąpiło, ranny został przetransportowany do szpitala w Tarnowie. Tam niestety zmarł.