Słowacki potentat drobiowy na skraju bankructwa. To tam inwestuje ukraiński MHP

Czołowy słowacki przetwórca drobiu, Hydina Slovensko, jest na skraju bankructwa z powodu dużego zadłużenia w wysokości 23 mln euro. Wg lokalnej prasy jest to związane z zakazem sprzedaży jaj klatkowych który ma wejść w życie w 2025 roku. Czy to jedyne wytłumaczenie?

Hydina Slovensko borykała się w ostatnich latach z problemami finansowymi. W 2022 r. zanotował oszałamiającą stratę netto w wysokości 4 mln euro, co oznacza jego najgorszy wynik w dotychczasowej historii. Działająca od 2009 roku spółka, od 2019 roku notuje straty, a tendencja ta z biegiem czasu jedynie się pogorszyła – informuje portal PoultryWorld.

Producenci jaj w klatce

Problemy ma nie tylko ten producent, ale cała słowacka branża drobiarska. Dyrektor Unii Drobiarskiej Słowacji Daniel Molnár poinformował, że duże europejskie sieci handlowe poinformowały słowackich producentów, że od przyszłego roku nie będą kupować jaj z hodowli klatkowych. Warto zaznaczyć, że przepisy unijne nie zakazują tej metody produkcji jaj.

65 mln euro potrzebne „na już”

Proces przechodzenia słowackich producentów na hodowlę na wolnym wybiegu przebiega powoli. Branża apeluje do rządu o wsparcie w wys. 65 mln euro, by przyspieszyć transformację. Jeśli tych pieniędzy nie będzie, Słowację czeka fala bankructw.

Co tam, panie, w Ukrainie?

Tymczasem ukraiński megaproducent drobiu posiadający swój oddział na Słowacji, koncern MHP, ma się świetnie. Wojna nie tylko mu nie przeszkodziła, ale wręcz pomogła. Już w roku 2023 dzięki uwolnieniu handlu pomiędzy UE a Ukrainą dochody spółki niebotycznie wzrosły: “W raporcie z 11 kwietnia ogłoszono, iż spółka odnotowała 255 mln dolarów zysku operacyjnego. Przychody z eksportu wystrzeliły do 1,6 mld dol. (o 330 mln dol. więcej niż rok wcześniej). Z raportu rocznego MHP wynika, że udało się to dzięki otwarciu rynku Unii Europejskiej na drób z Ukrainy” – pisaliśmy we wrześniu ub. roku.

Ale jaja…

W roku 2024 ukraiński eksport drobiu zwiększył wpływy do budżetu Ukrainy o 25%. 40% mięsa trafiło do Słowacji i Holandii. Mowa tu o mięsie, ale MHP to megakoncern, który posiada 400 tys. ha ziemi i skupia cały łańcuch technologiczny produkcji mięsa drobiowego: od uprawy i produkcji pasz, jaj wylęgowych, hodowli bydła i drobiu, aż po przetwarzanie i sprzedaż gotowych produktów (można o tym przeczytać tutaj ). Nietrudno więc domyślić się, że MHP eksportuje również jaja.

Jakoś bardzo tu pasują wypowiedziane niegdyś słowa: Ale jaja, ale jaja…