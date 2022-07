Słonecznik powinien zostać objęty dopłatą z budżetu państwa do ubezpieczenia upraw

Lubuska Izba Rolnicza wnioskuje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka o włączenie słonecznika do upraw objętych dopłatą z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od zdarzeń losowych wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Coraz więcej producentów rolnych decyduje się na uprawę słonecznika. Wynika to ze zwiększonego zainteresowania firm paszowych skupem tej rośliny, z tolerancji na słabsze gleby, ocieplający się klimat i stosunkowo niskie nakłady na uprawę. Mimo że słonecznik nie ma znaczącego udziału w strukturze zasiewów, w ciągu kilku ostatnich lat zauważa się stały wzrost zainteresowania rolników jego uprawą.

Według opracowania Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na podstawie danych ARiMR tegoroczna powierzchnia uprawy słonecznika w Polsce wynosi ponad 64,5 tys. ha i jest ponad trzykrotnie większa w porównaniu do roku ubiegłego.

– Biorąc pod uwagę fakt rosnącego zainteresowania tą uprawą, a także ciągłym wzrostem powierzchni uprawy słonecznika w Polsce wnioskujemy o umieszczenie go na liście roślin objętych dopłatą z budżetu państwa do ubezpieczenia upraw – mówi Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej.