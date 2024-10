Słoma i siano drożeją. Ceny siana i słomy październik 2024

Powoli zbliżamy się do końcówki roku i tradycyjnie już jak to ma miejsce od lat, ceny słomy i siana powoli rosną w miarę ubywania zapasów. Jak zatem wyglądają stawki na koniec października 2024 r.?

Ostatnie zestawienie cen słomy robiliśmy w lipcu br. i wówczas czyli w pełni żniw nie było problemem znalezienie ofert sprzedaży już sprasowanej słomy nawet za kwoty 45-50 zł za balot 120×120 cm. Podobnie w przypadku siana, którego ceny w czerwcu zaczynały się od poziomu nawet 65 zł za balot 120×120 cm.

Dziś te ceny należą już w większości przypadków do przeszłości, ponieważ przeglądając oferty i rozmawiając ze sprzedającymi tylko nielicznie pojawiają się stawki za słomę w kwocie 50 zł za balot czy siana w okolicach 65 zł balot i dotyczą ofert z rejonów “niemleczarskich”, takich jak Podkarpacie czy Małopolska.

Rejony z dużym zapotrzebowaniem na siano i słomę to już zupełnie inne stawki, choć i tutaj znajdziemy oferty na słomę w cenie od około 70 zł za balot o rozmiarach 120×120 cm słomy z tegorocznych zbiorów i baloty siana w takim samym rozmiarze od 80 zł/szt. Jednakże są to pojedyncze oferty i ceny są raczej zbliżone do poziomu 80-100 zł za słomę i 90-120 zł za siano.

Przeglądając oferty z całego kraju można już zauważyć tendencję wzrostową w cenach zarówno słomy jak i siana. Jeszcze niezbyt wielką, ale z dużym prawdopodobieństwem będzie się ona nasilać i jak zwykle najwyższe ceny zobaczymy na przednówku, kiedy to do pierwszych pokosów traw będzie jeszcze brakowało kilka tygodni, a do żniw 2-3 miesiące.

Obecnie można oferty cenowe na słomę zamknąć w widełkach 70-120 zł za standardowe baloty 120×120 cm, a siano w takich samych balotach jest z reguły o 10-20 zł za sztukę droższe. Pojawiają się również oferty w przeliczeniu na tonę, gdzie kupujący za słomę życzą sobie minimalnie 250 zł, choć tych ofert jest mało, a dużo więcej tak wycenianej słomy kupimy w przedziale 300-350 zł za tonę.