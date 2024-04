Ślimaki opanowują rośliny. Jak sobie z nimi radzić?

W tym roku jest wyjątkowo duża ilość opadów atmosferycznych. Są to idealne warunki sprzyjające pojawom ślimaków. Wyróżniamy dwa rodzaje ślimaków: skorupkowe i nagie. Na polach zazwyczaj spotykamy ślimaki nagie. A jakie to mogą być? Zobaczcie sami.

Mamy dwie najpopularniejsze rodziny ślimaków występujące na naszych polach. Są to ślimaki należące do rodziny ślinikowatych oraz ślimaki należące do rodziny pomrowikowatych. Dla ślimaków należących do rodziny pomrownikowatych optymalna temperatura mieści się w zakresie 12-19°C. Stąd spodziewamy się większej aktywności tych szkodników. Jeżeli temperatura powietrza jest powyżej 28°C albo temperatura poniżej 1°C to następuje śmierć ślimaka.

Czy wiesz, że pomrownik występuje na całym polu, za to ślinik „obstawia” obrzeża pola? Warto o tym pamiętać lustrując pola. Pomrownik plamisty jest naszym rodzimym nagim gatunkiem ślimaka. W czasie pełzania osiąga ok. 3 cm długości. W okresie swojego życia może złożyć aż do 600 jaj, z czego około 200 jaj się nie wykluje.

Jeżeli chodzi o zwalczanie ślimaków, to najlepiej zacząć od profilaktyki. Najprostszą metodą jest wykaszanie rowów oraz niszczenie chwastów. Można także używać np. biopreparatów opartych na nicieniach Phasmarhabditis hermaphrodita. Niestety te sprawdzą się raczej w uprawach pod osłonami, ale można za to je stosować w rolnictwie ekologicznym. Nicienie te penetrują ślimaki i wchodzą do nich przez naturalne otwory ciała lub przez naskórek. Następnie w środku uwalniają bakterie, które sprawiają, że ślimaki przestają żerować.