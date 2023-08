Słaby start sezonu eksportowego zbóż w Unii Europejskiej i dobre prognozy ukraińskich zbiorów i eksportu. Wzrosty cen na giełdach w środę

Środa zamknęła się dodatnio dla cen zbóż i oleistych, choć trzeba podkreślić, że nie były to znaczące podwyżki; na Matifie cena pszenicy wzrosła zaledwie o 2 EUR/t do 229,75 EUR/t, zaś w Chicago o 1 ct do 623 ct/bu (210 EUR/t).

Nie pomogły w zbyt dużym stopniu ataki dronów na dunajski port w Reni. Pomimo tych incydentów prace przeładunkowe nadal trwają. Są nowe dane dotyczące ukraińskiej produkcji zbóż; analitycy APK Inform zwiększyli prognozę aż o 4,2 mln ton do 53,1 mln ton, w tym 20,6 mln ton pszenicy i 5,5 mln ton jęczmienia. Dzięki temu Ukraińcy będą mogli wyeksportować 32,3 mln ton zbóż; 12 mln ton pszenicy i 18 mln ton kukurydzy.

Wyniki eksportowe dla Unii Europejskiej nie są na początku sezonu najlepsze; na 13 sierpnia wyeksportowano 3,72 mln ton wobec 4,19 mln ton o tej samej porze w zeszłym roku. Eksport jęczmienia spadł o ponad 1/4.

Cena rzepaku w Paryżu wzrosła o 7,25 EUR do 460,50 EUR/t głównie za sprawą wyższych cen olejów roślinnych spowodowanych popytem ze strony Indii.

Cena kukurydzy również delikatnie odbiła – o 3 EUR/t do 213,75 EUR/t. W Chicago cena wzrosła o 6 ct po 481,5 ct/bu (174 €/t) głównie ze względu na niesprzyjające prognozy pogody w pasie kukurydzianym.

Nadal występuje duża presja podażowa ze strony Brazylii.

– Organizacja eksportowa ANEC spodziewa się eksportu kukurydzy w sierpniu na poziomie 9 mln ton, czyli o 2,1 mln ton więcej niż w sierpniu 2022 r. Z drugiej strony unijne wymagania importowe są niższe. Według KE od 1 lipca do 31 sierpnia sprowadzono 1,82 mln ton, o 31% mniej niż 2,61 mln ton w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Zdecydowanie najważniejszym dostawcą była Ukraina z 1,15 mln ton, a następnie Brazylia z 328 000 ton. Największym importerem była Hiszpania z 683 000 ton, następnie Holandia z 300 000 ton i Włochy z 263 000 ton – informuje Kaack.

Źródło: Kaack