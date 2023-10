Słaby popyt na pszenicę. Cała nadzieja w Indiach? Spada cena rzepaku

Nie jest to udany początek tygodnia na giełdach towarowych. Wczoraj cena pszenicy spadła na Matifie o 1,25 EUR/t do 236 EUR/t. Spadła także cena rzepaku – o 4,25 EUR/t do 420 EUR/t a także kukurydzy – o 0,5 EUR/t do 201,25 EUR/t.

Wczorajszy spadek ceny pszenicy to głównie zasługa umacniającego się euro i słaby popyt. Unijny eksport pszenicy miękkiej jest o 22% mniejszy rok do roku i wynosi obecnie 8,81 mln ton od początku sezonu.

SovEcon obniżył prognozę zbiorów w Rosji, lecz tylko nieznacznie – o 200 tys. ton do 91,4 mln ton. Ciekawe wiadomości płyną z Indii; tam pszenica jest najdroższa od ośmiu miesięcy przy jednoczesnym ograniczeniu krajowej podaży. Może to skłonić rząd do zniesienia ceł importowych w celu poprawy sytuacji.

Spadki cen rzepaku miały miejsce zarówno na Matifie jak i na ICE w Winnipeg. Unijny import rzepaku od początku sezonu do 15 października wyniósł 1,23 mln ton wobec 1,98 mln ton w roku poprzednim.

Spadki na rynku kukurydzy determinują obecnie szybkie zbiory w USA. Tymczasem wg danych KE, od początku roku gospodarczego łączny import kukurydzy do UE wyniósł 5,07 mln ton, czyli o 40% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Najwięcej kukurydzy trafiło do UE z Brazylii – 2,25 mln ton i Ukrainy – 2,21 mln ton.