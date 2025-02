Słaby eksport negatywnie odbija się na cenach. Ceny pszenicy i rzepaku na giełdzie MATIF 13.02.2025

Handel pszenicą i rzepakiem na rynkach towarowych w środę upłynął pod znakiem korekty cen. Szczególnie mocno traciła europejska pszenica, ale mniejsze spadki nie ominęły również rzepaku, którego ceny pociągnęła w dół spadająca za Oceanem soja.

Kontrakt marcowy na pszenicę na Matif zakończył środowe notowanie spadkiem o 4 EUR do poziomu 232 EUR/t i zamknął się na najniższym poziomie od tygodnia. Również w USA ceny pszenicy spadły i kontrakt marcowy na CBoT stracił 2,75 centa spadając do 574,25 centów/buszel (203 EUR/t).

Zachodnioeuropejska pszenica mało konkurencyjna

Główny wpływ na wczorajszy handel miał słaby popyt eksportowy na pszenicę z Europy Zachodniej, ponieważ wg. wstępnych szacunków handlowców, w ramach przetargu na pszenicę ogłoszonego przez Algierię zakupiono od 550 tys. do 600 tys. ton pszenicy, ale dostawy najprawdopodobniej będą pochodzić głównie z Ukrainy, Rumunii i Bułgarii.

Dzieje się tak dlatego, że jak mówią handlowcy, ceny w tym przetargu wahały się w granicach 262–264 USD/t, a jest to poziom niższy niż ten po którym sprzedawana jest pszenica w Europie Zachodniej. Wpływ, choć algierczycy zapewniają, że traktują wszystkich uczestników obiektywnie, mogły też mieć napięcia dyplomatyczne między Francją a Algierią, a to doprowadziło do ​​faktycznego bojkotu francuskiej pszenicy przez Algierię.

Soja pociągnęła za sobą rzepak

Podczas wczorajszego handlu na Matif rzepak oddał część zysków i kontrakt majowy spadł o 1,50 EUR do poziomu 521,50 EUR/t. Dużo gorzej radziła sobie natomiast soja za Oceanem, która w kontrakcie marcowym spadła o 15,75 centa, osiągając czterotygodniowe minimum na poziomie 1027,75 centa/buszel (363 EUR/t). Tracił również kanadyjski rzepak, który przerwał pięciodniową passę wzrostów i w kontrakcie majowym spadł o 5,40 CAD do 669,70 CAD/t.

Tak duże spadki w przypadku soi są powodowane cały czas niejasną polityką USA odnośnie ceł i stanowiska w sprawie rynku biopaliw. W przypadku rzepaku pomocą wczoraj były dalej rosnące ceny oleju palmowego w Malezji, które pomogły nieco ograniczyć straty.

Źródło: Kaack