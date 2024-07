Słabe zbiory, niskie ceny. Nastrój przygnębienia na rynku zbóż

Cena pszenicy spadała wczoraj na paryskim Matifie po raz szósty z rzędu. Notowania grudniowe zamknęły się najniższą stawką od dwóch tygodni – na poziomie 222,75 EUR/t po spadku o 1 EUR/t. Spadki dotknęły też kukurydzy i rzepaku.

Ceny pszenicy

Żniwa we Francji i w Niemczech nabierają rozpędu dzięki poprawie pogody, jednak nastroje w kraju tegorocznej olimpiady nie są najlepsze. Pierwsze raporty dotyczące zbiorów wskazują na najgorsze zbiory od prawie 40 lat – na poziomie zaledwie 26 mln ton.

Komisja Europejska poinformowała o unijnym wyniku eksportowym od początku sezonu; do 28 lipca to zaledwie 1,85 mln ton, o 38% mniej r/r, choć trudno uznawać te dane za wiarygodne, ponieważ nie są kompletne.

Nieciekawie wygląda także sytuacja za oceanem; tam cena spadła o 7 ct/bu do 524 ct/bu; to blisko najniższego poziomu od 4 lat i to pomimo słabszych prognoz dotyczących zbiorów pszenicy jarej.

Cena rzepaku

W kontraktach na listopad odnotowano spadek na poziomie 4,5 EUR/t do 472 EUR/t, zaś cena soi w USA spadłą do poziomu najniższego od 3,5 roku.

– Import rzepaku do UE w okresie od 1 czerwca do 28 lipca wyniósł 98 tys. ton, czyli o 50% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Według cotygodniowych statystyk Komisji Europejskiej import nasion soi osiągnął dotychczas 917 000 ton, co oznacza spadek o 18% w porównaniu z rokiem poprzednim. Należy zaznaczyć, że dane z Francji są niekompletne – informuje serwis Kaack.

Cena kukurydzy

Ta spadłą w kontraktach na nowe zbiory o 3,50 EUR do 204,50 EUR/t. W USA jak na razie perspektywy zbiorów są niezłe ze względu na dobre prognozy pogody. Import kukurydzy do UE wyniósł 1,74 mln ton od 1 czerwca do 28 lipca, czyli o 31% więcej niż rok temu. Najważniejszym dostawcą jest Ukraina z 1,22 mln ton.

Źródło: Kaack