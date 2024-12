Słabe prognozy zbiorów pszenicy w Rosji nie powstrzymały korekty na Matif

Wtorkowy handel zarówno w Europie jak i za Oceanem upłynął pod znakiem spadków cen. Traciła zarówno pszenica, jak i oleiste, czyli rzepak i soja.

Marcowy kontrakt na pszenicę na giełdzie Matif spadł we wtorek o 1,25 EUR do poziomu 232,25 EUR/t. Na CBoT cena marcowego kontraktu spadła natomiast o 5 centów do poziomu 545 centów/buszel.

Rosja zbierze wg prognoz znacząco mniej pszenicy w przyszłym sezonie

Według SovEcon w 2025 roku Rosja zbierze ogółem 3 mln ton mniej pszenicy i wynik jest teraz szacowany na 78,7 mln ton. Analitycy twierdzą, że kolejne zbiory mogą być najmniejsze od 2021 r., a produkcja pszenicy ozimej szacowana jest obecnie na 50,7 mln ton, co oznacza znaczny spadek o 3,6 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą.

Jednakże wczoraj te słabe prognozy zostały przyćmione przez rosnący napływ taniej pszenicy z Argentyny i Australii oraz osłabienie rynku w USA, co sprawiło, że pszenica na Matif oddaliła się od siedmiotygodniowego maksimum osiągniętego w poniedziałek. Wpływ na to miało również skromne saldo eksportowe europejskiej pszenicy, gdyż jak pokazały opublikowane we wtorek dane Komisji Europejskiej, eksport od początku sezonu osiągnął 10,54 mln ton w porównaniu z 15,17 mln ton w tym samym okresie ubiegłego roku.

Niższe ceny oleju palmowego ciążą rzepakowi i soi

We wczorajszych notowaniach ceny rzepaku na Matif spadały drugi dzień z rzędu i kontrakt lutowy stracił 4,25 EUR spadając do 537,50 EUR/t. Również w Chicago soja traciła i styczniowy kontrakt spadł do najniższego poziomu od czterech miesięcy, a cena zamknęła tuż powyżej najniższego poziomu zapadalności wynoszącego 976 centów/buszel. Traciły również notowania rzepaku w Kanadzie gdzie na giełdzie ICE kontrakt marcowy stracił 7,60 CAD spadając do 602,50 CAD/t, co stanowi najniższy poziom od półtora tygodnia.

Jednym z powodów takiej sytuacji są utrzymujące się niższe ceny malezyjskiego oleju palmowego, które notują straty trzeci dzień z rzędu. Do tego dochodzą również dobre perspektywy zbiorów soi w Brazylii, gdyż do końca roku spodziewane są dalsze opady deszczu, które dają nadzieję na obfite zbiory.

Źródło: KE, SovEcon, Kaack