Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz redakcja Wiadomości Rolniczych Polska zapraszają na webinarium “Skutki wycofywania substancji czynnych ŚOR dla praktyki rolniczej, doradztwa, nauki i środowiska”. Gościem naszego spotkania będzie Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB w Poznaniu.



Strategie Komisji Europejskiej wprowadzają ograniczenie o 50 % zużycie środków ochrony roślin w UE. Największa redukcja nastąpi w państwach, które stosują powyżej średniej dla UE, która wynosi 3,5 kg/ha substancji czynnych, natomiast w Polsce średnio zużywa się 2,5 kg, ale najwięcej w sadach jabłoniowych bo aż 10 kg, a w zbożach od 0,5 do 2 kg. Redukcja stosowania środków chemicznych w ochronie roślin powinna dotyczyć głównie upraw sadowniczych, natomiast w większości roślin rolniczych powinno nastąpić racjonalne zwiększenie chemizacji produkcji.

Ostatnio Unia Europejska wycofuje głównie substancje czynne fungicydów nalistnych, których liczba zostanie zredukowana o połowę, ale największe konsekwencje dla praktyki będzie miało ograniczenie liczby zapraw fungicydowych aż nawet 4-krotnie, co jest zaprzeczeniem zasad integrowanej ochrony roślin. Unia Europejska zamierza wspierać finansowo stosowanie metod biologicznych, które są droższe od 3 do 5-krotnie na ha, niż metody chemicznych.

Ograniczanie liczby s.cz. oraz grup chemicznych prowadzi do szybkiego powstawania odporności agrofagów na ś.o.r. Zmniejszenie ilości substancji czynnych wpłynie na wzrost kosztów produkcji roślinnej, a w konsekwencji także na ceny żywności oraz i uzależni UE od importu surowców rolniczych, co zagrozi bezpieczeństwu państw. Wycofanie fungicydów triazolowych spowoduje wzrost zagrożeń powodowanych przez mykotoksyny, które w większości są substancjami rakotwórczymi, co spowoduje wielkie ujemne konsekwencje zdrowotne.

W trakcie trwania webinarium przewidzieliśmy dyskusję.

Webinarium odbędzie się w piatek, 26 marca, o godz. 13.00. Zachęcamy do uczestnictwa i dyskusji.

Udział w spotkaniu jest bardzo prosty:

W piątek, 26 marca, o godz. 12:55 należy kliknąć w link wydarzenia:

https://plantpress.clickmeeting.com/skutki-wycofywania-substancji-czynnych-sor-dla-praktyki-rolniczej-doradztwa-nauki-i-srodowiska?fbclid=IwAR0hryVs2OJ4bF8IzV9tcNmCB6WJexnBpPDhrAfHojDYq7ODO8HKSlnhR-k

– podać swoje imię oraz adres email i dołączyć do spotkania,

– można łączyć się z komputera, tabletu czy smartfona,

– do webinarium można dołączyć także w trakcie jego trwania