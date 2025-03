Skuteczna ochrona zbóż i rzepaku przed chorobami z BASF. Jakie nowości?

BASF w sezonie 2025 wprowadza nowy fungicyd w plantacje ziemniaka. Proponuje sprawdzone rozwiązania do ochrony rzepaku i zbóż. Stan zbóż ozimych i rzepaku ozimego ocenialiśmy podczas spotkania z ekspertami firmy z w Centrum Kompetencji BASF w miejscowości Rynchów, w woj. opolskim.

W tym sezonie w niektórych regionach Polski można było wjechać wcześniej z nawożeniem azotowym, także w Pamiątkowe (woj. wielkopolskie), gdzie zlokalizowane jest drugie Centrum Kompetencji BASF. W Rychnowie pozwolenia na podanie azotu w lutym nie było. Ponadto w Rynchowie nie było okrywy śnieżnej, przez co problemy wynikające z niedoboru wody są coraz bardziej widoczne. Także opady deszczu były niewielkie. W styczniu w Rychnowie spadło tylko nieco ponad 20 l/m2 deszczu, w lutym 8 l/m2. W Pamiątkowie w styczniu spadło 35 l/m2, w lutym 12 l/m2 deszczu. W obu lokalizacjach deszczu spadło niewiele, ale biorąc pod uwagę fakt, że w Pamiątkowie na polach był śnieg to jednak sytuacja na polu w Rynchowie jest trudniejsza dla upraw.

Skuteczna ochrona zbóż na początku wiosny

Pszenica ozima w Rychnowie jest w fazie BBCH 21 – 25, po nawożeniu azotem (Zaksan – 200 kg/ha). Jesienią plantacja była chroniona przed chwastami i mszycami. Obecnie na roślinach widoczny jest mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści pszenicy oraz rdza. W zabiegu T-1 zastosowany zostanie Revyflex Plus w dawce 1,25 – 1,5 l/ha. Fungicyd polecany jest w plantacje bardziej intensywne, w których stosujemy przynajmniej dwa zabiegi ochrony.

W takich plantacjach na pierwszy zabieg, tj. od fazy początku strzelania w źdźbło, BASF poleca użyć ww. Revyflex Plus. Preparat jest w ulepszonej, gotowej formulacji w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny. Łączy w sobie trzy substancje czynne, które w takim zestawie są wysoce skuteczne w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, łamliwości źdźbła zbóż i traw, rdzy brunatnej i żółtej, rynchosporiozy, plamistości siatkowej jęczmienia. Może być stosowany w pszenicę ozimą i jarą, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime.

W plantacje mniej intensywne, specjaliści BASF rekomendują Daxur lub Duet na Start.

Daxur stosujemy w dawce 0,8 l/ha. Preparat bazuje na dwóch substancjach czynnych: revysol (mefentriflukonazol) i krezoksym metylu; ma szerokie okno zabiegowe. Doskonale zabezpiecza plantacje w technologii jedno- jak i dwuzabiegowej. Dla dłużej ochrony fungicydowej dobrze jest go użyć w zabiegu na ochronę liści. Daxur zwalcza: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzę brunatną, septoriozę, plamistość siatkową jęczmienia i rdzę jęczmienia. Można go starować we wszystkie gatunki zbóż do zwalczania ww. chorób.

W zabiegu w terminie T-1 BASF poleca też Duet na Start. To gotowy zestaw dopasowanych produktów ochrony roślin przed chorobami, a mianowicie Empatis (s.cz. boskalid) i Flexity (s.cz. metrafenon).

Ochrona kłosa, czyli sztuka ostatniego zabiegu

Na ochronę górnych liści kłosa firma rekomenduje fungicyd Osiris Revy w dawce 1,25-1,5 l/ha (w zależności od stosowanej technologii ochrony). Preparat zawiera dwie s.cz. mefentriflukonazol (nazwa handlowa Revysol) i protiokonazol.

– Połączenie tych dwóch s.cz. zapewnia wysoką skuteczność przeciwko patogenom, które atakują rośliny pod koniec sezonu – grzyby z rodzaju Fusarium, septoriozę paskowaną, rdzę brunatna i żółtą. Preparat charakteryzuje się pewnym działaniem, nawet po opadach deszczu, niskiej temperaturze czy wysokim promieniowaniu UV – mówił Kamil Szpak z BASF.

Pamiętajmy, że grzyby (zwłaszcza Fusarium) wytwarzają metabolity wtórne – mikotoksyny. Ich obecność w ziarnie jest źródłem chorób człowiek i zwierząt. Niestety te metabolity wtórne są bardzo trwałe i nie można ich zniszczyć poprzez obróbkę na zimno lub ciepło, jak np. gotowanie lub sterylizacja. Dlatego skuteczna ochrona kłosa w trakcie wegetacji zbóż ma szczególne znacznie.

Ochrona i regulacja rzepaku

Do ochrony i regulacji BASF rekomenduje mi.n. Preparat zawiera dwie substancje działające na pokrój roślin: chlorek mepikwatu i proheksadion wapnia oraz grzybobójczą substancję piraklostrobinę. Chroni rzepak przed suchą zgnilizną kapustnych – chorobą, która coraz silniej uwidacznia się obecnie na roślinach.

– Architect możemy użyć zarówno na jesieni jak i wiosną – mówili eksperci BASF.

Preparat zalecany jest w dawce 1,5 l/ha +Turbo 0,75 l/ha od fazy 3 liści rzepaku do końca fazy formowania rozety (BBCH 13-20) W czasie wegetacji wiosennej od początku fazy wzrostu pędu głównego rzepaku (początek wydłużania łodygi) do fazy żółtego pąka (BBCH 30-59) w dawce 1,25 l/ha + Turbo 0,6 l/ha. Architect jest też zarejestrowany w innych uprawach, m.in. gorczycy, lniance, rzodkwi oleistej, słoneczniku, lnie zwyczajnym, maku lekarskim.

Na tzw. płatek BASF rekomenduje Pictor Revy w dawce 1 l/ha najlepiej od fazy, gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do końca fazy, gdy 50 proc. łuszczyn osiąga typową wielkość (BBCH 57-75). Preparat zawiera dwie substancje czynne: revysol i boskalid. Pictor Revy zarejestrowany jest do zwalczania zgnilizny twardzikowej, czerni krzyżowych, mączniaka, białej plamistości liści.

Swoje produkty do ochrony roślin firma proponuje nabyć w Programie Korzyści BASF BeneFito. To połączenie programu rabatowego i punktowego, w którym rolnik sam decyduje czy zyskuje rabaty, karty upominkowe czy inne atrakcyjne nagrody.

Nowa rejestracja na zarazę ziemniaka

BASF wprowadza do oferty preparat Divexo przeciwko zarazie ziemniaka. Przypomnijmy, że ten rok jest ostatnim, w którym możemy stosować produkty zawierające w swoim składzie dimetomorf, mające na celu zwalczanie zarazy ziemniaka. Środki oparte o tę s. cz. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 20 maja 2025 r. po tym czasie nie można już ich używać.

– Dostaliśmy zielone światło z ministerstwa rolnictwa na to, żeby zarejestrować nowy produkt – Divexo. Uzyskał on m.in. rejestrację do zwalczania zarazy ziemniaka w ziemniakach i pomidorze, oraz mączniaka rzekomego w cebuli. Staramy się wprowadzać nowe produkty tam, gdzie jest to możliwe. To się udało z Divexo – mówił Jacek Brol z BASF.

Centrum Kompetencji BASF Rynchów

