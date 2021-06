Skupując bydło oszukał rolników na ponad 7 mln zł

Mowa o prezesie jednej z płońskich ubojni. Prokuratura zarzuca mu oszustwa na łączną kwotę ponad 7 mln zł na niekorzyść 15 dostawców bydła. Teraz 49-latkowi grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo dotyczące sprawy rozpoczęło się w 2019 roku.

– Jak wynika z zebranych dowodów ubojnia nabywała bydło z odroczonym terminem płatności. Prezes firmy pomimo tego, że wiedział o złej sytuacji finansowej spółki wprowadzał swoich kontrahentów w błąd co do możliwości zrealizowania zobowiązań. 15 ustalonych w ramach prowadzonego postępowania dostawców, nie otrzymywało zapłaty za dostarczane bydło. Łączna wysokość poniesionych przez nich strat wynosi ponad 7 mln zł. W odniesieniu do poszczególnych pokrzywdzonych jest to od kilku do kilkudziesięciu dostaw o łącznej wartości od 230 tys. zł. do nawet blisko 1,4 mln zł – czytamy na stronie mazowieckiej policji.

Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli mienie o wartości 950 tys. zł.