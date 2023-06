Skrzyp polny – trudny przeciwnik. Biologia, występowanie, szkodliwość, zwalczanie

Skrzyp polny to uciążliwy chwast. Biologia chwastu sprawia, że trudno jest pozbyć się go z pola. Jaka jest szkodliwość skrzypu polnego i jak go zwalczyć?

Skrzyp polny (Equisetum arvense), potocznie (ludycznie), nazywany jest skrzypem kartoflowym, świńskim orzechem, kocim lub końskim ogonem, jedlinką polną, jodełką, strzępką, krzemionką, przęcką, sprzęczką, przęstką, chwaszczką czy koszczką. Natomiast polska nazwa zwyczajowa tego gatunku, pochodzi prawdopodobnie od jego właściwości które objawiają się skrzypieniem i chrzęszczeniem podczas zgniatania i rozcierania rośliny w rękach.

Biologia skrzypu polnego

Przyjmuje się, że w naszym kraju występuje około 10 gatunków skrzypu (a na całym świecie blisko 15) z których najliczniej spotykanym gatunkiem jest skrzyp polny. Jest to roślina wieloletnia (bylina1), geoefit2, który posiada dwa rodzaje pędów: wiosenne zarodnionośne oraz letnie płonne, pędy asymilujące

Pędy wczesnowiosenne, zarodnikowe, pojawiające się od marca do maja, osiągają wysokość od 15 do 20 cm oraz średnicę od 2 do 6 mm. Są mocno wzniesione, nierozgałęzione, mięsiste, bezzieleniowe, jasnobrunatne lub czerwonawe.

Na szczycie każdego z nich znajduje się jeden brunatny, podłużnie jajowato zakończony kłos zarodnionośny (strobil3), zwany potocznie. „szyszką”, długości od 1,5 do 3,5 cm, który wytwarza żółtawe zarodniki, opatrzone wstęgowatymi wyrostkami ściany komórkowej (tzw. hapterami4), które pomagają w rozprzestrzeniania zarodników, które są rozsiewanie przez wiatr (zjawisko anemochorii – wiatrosiewności).

Po zakończeniu procesu rozsiewania zarodników, strobil zasycha i obumiera.W tym czasie pojawiają się zielone pędy letnie, płonne (tzw. asymilacyjne), które mogą osiągać wysokość od 20 do 50 cm i średnicę od 0,5 do 1,5 mm.

Oba rodzaje pędów zarówno zarodnikowe (wiosenne) jak i płonne (letnie), wyrastają z jednego egzemplarza rośliny. Z tym, że do rozwoju strobila, roślina skrzypu polnego, wykorzystuje głównie substancję zapasową, (skrobię), zgromadzoną w bulwkach pędowych.

System korzeniowy skrzypu polnego ułożony jest piętrowo, tworząc od kilku do kilkunastu poziomo rozłożonych podziemnych kłączy, podzielonych na międzywęźla, zakorzeniających się w węzłach. System korzeniowo-kłączowy może sięgać od 0,2 do nawet 2,5 m w głąb gleby. Najczęściej jednak główna masa korzeniowo-rozłogowa, ulokowana jest na głębokości 0,2 do 0,4 m.

Skrzyp polny może rozmnażać się na dwa główne sposoby: generatywnie (wiosną) poprzez zarodniki przenoszone przez wiatr oraz wegetatywnie (praktycznie przez cały okres swojej wegetacji) za pomocą fragmentów podziemnych kłaczy oraz wyrastających na nich bulwkach pędowych. Kłącza są najczęściej koloru brunatnego, płożąco-czołgające, długości od kilkunastu centymetrów do nawet kilku metrów, na których co kilka do kilkunastu centymetrów, występują bulwki pędowe. Kłącza wraz z bulwkami, podzielone (w wyniku zabiegów agrotechnicznych) na małe odcinki, ukorzeniają się i tworzą nowe osobniki, które są tak naprawdę klonami rośliny matecznej.

Występowanie – upodobanie gleb i upraw

Skrzyp polny najczęściej spotykany jest na polach uprawnych (gatunek segetalny), zachwaszczając głównie rośliny okopowe, zbożowe, kukurydzę oraz słonecznik. Możne również występować na pastwiskach, łąkach oraz w ogrodach i sadach. Ponadto bardzo często spotykany jest na odłogach, przydrożach, rowach, wysypiska czy wzdłuż torów kolejowych i wtedy posiada status taksonu ruderalnego.

Gatunek ten preferuje głownie gleby wilgotne (roślina wskaźnikowa tych gleb), na podłożu piaszczystym, ilastym lub gliniastym, raczej kwaśne, chociaż bez większego problemu może bardzo dobrze rozwijać się na glebach o odczynie obojętnym czy nawet zasadowym (o podłożu wapiennym). Dzieje się tak dlatego, że w wyniku długoletniej ewolucji (pierwsi przedstawiciele tego rodzaju pojawili się już w karbonie), wykształcił specjalny mechanizm, polegający na tym, że w obrębie ryzosfery korzeniowej, tworzy bufor, swoiste kwaśne środowisko, które zabezpiecza roślinę przed niekorzystnym oddziałaniem jonów wapniowych.

Uciążliwy i szkodliwy chwast

Skrzyp polny najwięcej problemów sprawia plantatorom, którzy uprawiają rośliny w szerokich rzędach, np. ziemniaki (zwłaszcza nawadniane) kukurydzę w uprawie uproszczonej (szczególnie w siewie bezpośrednim) oraz słonecznik. Nieco miej kłopotów maja rolnicy uprawiający zboża kłosowe czy rośliny bobowate.

Skrzyp polny bardzo często pojawia się na polach o słabej kulturze agrarnej (zaniedbanych agrotechnicznie) oraz na plantacjach na których czasowo występują tzw. wymokliska czy zastoiska wodne. Jego bezpośrednia szkodliwość polega na intensywnym pobieraniu z gleby makroelementów (głównie potasu) oraz na konkurencyjnym oddziaływaniu na roślinę uprawną. Potrafi tworzyć placowe „enklawy” o powierzchni od kilku do nawet kilkudziesięciu metrów kwadratowych.

Ekonomiczny próg szkodliwości dla tego gatunku nie został jednoznacznie zdefiniowany, jednak przyjmuje się, że już 5-8 szt./m2może spowodować istotne straty w plonie oraz znacząco utrudnić mechaniczny zbiór kukurydzy, słonecznika czy ziemniaków.

Ponadto siano zebrane z łąki, w której skrzyp polny stanowi 10-15 proc. ogólnej biomasy, może powodować zatrucia zwierząt gospodarskich. Szczególnie wrażliwe na wysuszone ziele skrzypu polnego są konie. Objawami zatrucia u koni jest gryzienie i kopanie oraz ogólnie niespokojne zachowanie, wynikające z porażenia ośrodkowego układu nerwowego i zmian patologicznych w narządach wewnętrznych (żołądku, wątrobie i nerkach). Ponadto duży udział skrzypu polnego w sianie obniża również mleczność krów, a samo mleko jest bardzo wodniste, szybko się psuje i przybiera nieatrakcyjny siny kolor.

Zwalczanie skrzypu polnego

Skuteczne wyeliminowanie skrzypu z pola uprawnego zapewnia jedynie wykorzystanie metody agrotechnicznej w połączeniu z herbicydami w urozmaiconym płodozmianie, który umożliwia kolejno następującym po sobie roślinom uprawnym, prawidłowy wzrost i rozwój, przez co w bardzo dużym stopniu ogranicza występowanie tego gatunku. Ponadto coroczne wapnowanie oraz melioracja pól o wysokim poziomie wód gruntowych lub czasowo zalewanych, również powoduje ograniczenie tego gatunku w wyniku zachodzących zmian biochemicznych oraz wilgotnościowo-termicznych gleby. Przez co w kolejnych latach, rośliny skrzypu polnego nie są w stanie się prawidłowo rozwijać i z czasem „wypadają” z pola. Ponadto plantatorzy mają do dyspozycji herbicydy, których s.cz. w pewnym stopniu mogą ograniczyć wzrost i rozwój skrzypu polnego.

Przykładowe substancje czynne (s.cz.), które są stosowane w praktyce rolniczej do ograniczania roślin skrzypu polnego, to:

w zbożach kłosowych: MCPA, florasulam + fluroksypyr, florasulam + aminopyralid + 2,4 D, MCPA + chlopyralid + fluroksypyr; mekoprop-P + MCPA + dikamba;

w kukurydzy: fluroksypyr, florasulam + fluroksypyr, florasulam + 2,4 D, dikamba;

na ściernisku i odłogach: glifosat + MCPA.

Przytoczone przykłady s.cz. herbicydów, mogą jedynie w pewnym stopniu ograniczyć rozwój skrzypu polnego. Nie są jednak w stanie całkowicie wyeliminować tego gatunku, gdyż posiada on wąskie i cienkie pędy nadziemne, bardzo silnie wysycone krzemionką (10-12 proc.), która utrudnia przenikanie s.cz. herbicydów w głąb rośliny, przez co jest on chwastem bardzo trudnym do wyeliminowania jedynie za pomocą samych herbicydów (jedyny w miarę skuteczny sposób to wykorzystanie metody integrowanej) .

1Byliny – są to rośliny zielne, których okres życiowy przebiega dłużej niż dwa lata i w czasie którego wielokrotnie owocują.

2Geofity – są to rośliny ziemnopączkowe, posiadające pączki odnawiające, które spędzają niekorzystny dla wegetacji okres roku w organach podziemnych, tj. korzenie, bulwy, kłącza lub cebule.

3Strobil (kłos zarodnionośny, sporofilostan) – jest to gęste skupienie drobnych liści zarodniowych na szczycie pędu, mające postać szyszkowatego kłosa w którym znajdują się zarodnie wytwarzające zarodniki, które najczęściej rozsiewane są za pomocą wiatru. Strobil występuje tylko u skrzypów i widłaków, chociaż czasami może być spotykany u niektórych paproci i sagowców.

4Haptery – są to taśmowate wyrostki ściany komórkowej zarodnika występujące najczęściej u skrzypów i glonów, sprzyjające rozsiewaniu zarodników. Taśmy (sprężyce) mają zdolność do higroskopijnych ruchów. Ma to duże znaczenie podczas procesu zapłodnienia, ponieważ gametofity (przedrośla) skrzypów są dwupienne, a ruchy wykonywane przez sprężyce pozwalają na pokonanie między nimi tych niewielkich odległości. Dzięki temu procesowi możliwe jest zapłodnienie oraz grupowe rozsiewanie zarodników zachodzące w wyniku zjawiska anemochorii (wiatrosiewność).