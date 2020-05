Skrócić okres obowiązkowego wypasu bydła

W związku z wydłużeniem terminu składania wniosków obejmujących nowo wprowadzone działanie „Dobrostan zwierząt”, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skrócenie okresu obowiązkowego wypasu dla krów mlecznych ze 120 dni do 100 dni oraz dla bydła w wariancie „Dobrostan krów mamek” ze 140 dni do 120 dni lub podjęcie decyzji o uznawaniu przez ARiMR zadeklarowanego przez rolnika terminu rozpoczęcia wypasu przed dniem złożenia wniosku.

– Rolnicy obawiają się, że od złożenia wniosku w dniu 15 czerwca może nie być możliwości utrzymywania bydła na pastwiskach przez wymaganą liczbę dni, ze względu na warunki pogodowe – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Samuel Skrzysz