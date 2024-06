Skrajne emocje i skrajne ceny. Ile kosztuje MTZ-82?

Tak się składa, że 50 lat temu pojawiły się w Polsce ciągniki MTZ-82. Od samego początku, z racji niskiej ceny i swobodnej dostępności, stały się bardzo popularne i jest tak do dziś. Spójrzmy jakie są ceny używanych MTZ-ów.

Dla jednych legenda, a dla innych koszmar. MTZ-82 na pewno zasłużył na obie, jakże skrajne opinie. Ta konstrukcja rodem jeszcze z lat 50. produkowana jest do dziś i ma zarówno swoich wiernych fanów, jak i przeciwników.

Niezależnie jednak od opinii jednych i drugich faktem pozostaje to, że w naszym kraju przez pół wieku pojawiło się tysiące tych ciągników. Niektóre już wyjechały na Wschód i do innych krajów, niektóre pochłonęły huty. Jednak jest ich w Polsce jeszcze wystarczająco dużo tych maszyn żeby przyjrzeć się im uważniej.

Patrząc na ogłoszenia na portalach jest w czym wybierać. Przeważają jednak nowsze modele z kwadratową maską i dużą kabiną. Część z nich została złożona w Polsce i można je wyszukać pod nazwą Pronar. Pewną trudność zajmuje znalezienie tych najstarszych, jeszcze z małą, okrągłą kabiną. Może są tak dobre, że właściciele nie chcą się ich pozbyć, a może opuściły już nasz kraj.

Charakterystyka MTZ-82

Wśród pozytywnych cech tego ciągnika można wyróżnić dwie: silnik i przedni napęd. Silnik to trudna do zajechania konstrukcja pamiętająca jeszcze pierwsze loty w kosmos, jednak trudno w niej wyszukać jakiś kosmicznych technologii. D-240, bo taką nazwę posiada ten silnik, to solidna konstrukcja o pojemności 4,75 litra. Podstawowa moc to 80 KM i 300 Nm.

Charakteryzuje się dosyć niskim zużyciem paliwa i jeśli ktoś dbał o ten silnik, to koszty remontu po zakupie nie będą duże. Tak, remontu, bo zawsze w tym przypadku trzeba zrobić drobny remont i przegląd jednostki napędowej. Filtry paliwa, czyszczenie bąka czy wymiana panewek wału korbowego i pierścieni są niemal zaplanowane po zakupie. Podobnie trzeba traktować tarczę sprzęgła z kompletnym dociskiem.

Skrzynia przekładniowa wraz z tylnym mostem to zupełnie inna bajka. Choć tania w naprawie, to ilość występujących defektów (częściowo związanych z wadami fabrycznymi) może przerazić. Drastycznym i czasem jedynym rozwiązaniem jest wymiana całej skrzyni na nową, bo MTZ ma konstrukcję modułową.

Ceny używanych ciągników MTZ-82

Produkowane w Mińsku na dzisiejszej Białorusi MTZ-y (dziś nazywają się Belarusy) można dziś nabyć za niewielkie kwoty. rzućmy okiem na znany portal sprzedażowy.

– 18 000 zł – 1982 rok. Mała kabina, dołożone hydrauliczne wspomaganie skrętu przednich kół i jak twierdzi sprzedający określając jego stan techniczny “jeździ i pali”.

– 28 500 zł – 1991 rok. Duża kabina, a o stanie opon można powiedzieć tylko, że są.

– 26 500 zł – 1989 rok. Podobnie jak powyższa sztuka, ciągnik wymaga doinwestowania.

– 21 000 zł – 1979 rok. Bardzo już leciwy ciągnik z widocznymi śladami swojej długiej historii. Zaskakująco dobry stan ogumienia.

– 60 000 zł – 2006 rok. To właściwie Pronar 82 TSA z turbosprężarką podnoszącą moc do 90 KM. Ciągnik zadbany.

– 65 000 zł – 1999 rok. Duża kabina, stan dobry, a dodatkowo z ładowaczem.

– 75 000 zł – 2001 rok. Podobnie jak poprzedni, i tu w komplecie z ładowaczem.

Na tych kilku przykładach wyraźnie widać, że za młodsze roczniki MTZ-82, Belarusa 820 czy Pronara trzeba wyłożyć już dobrze powyżej 60 tysięcy. Czy dobrze utrzymany białoruski ciągnik jest tyle wart? oceńcie sami.