Skośnik buraczak – sprawdź, czy już jest w buraku

W tym roku wegetacja jest przyspieszona. Czy to znaczy, że skośnik buraczak wcześniej zacznie nalatywać na plantacje z burakiem cukrowym?

Monitoring skośnika utrudniony

W celu monitoringu szkodnika wystawia się pułapki feromonowe. Niestety, mają one jedną wielką wadę. Nie są selektywne. Oznacza to, że będą odławiać nie tylko motyla skośnika, ale także inne gatunki. Stąd diagnostyka jest tak trudna. W przypadku pułapek feromonowych wykorzystuje się syntetyczne związki, których zapach odpowiada substancji hormonalnej (feromon) wydzielanej przez samice owadów. Stąd do pułapki feromonowej odławiają się samce.

Groźny motyl na plantacji buraka

Skośnik buraczak to motyl. Stadium szkodliwym jest gąsienica. Ma ona 1,5 cm długości i jest koloru brązowożółtego. Wzdłuż ciała przebiega czerwonawy pasek. Gąsienica ma trzy pary odnóży tułowiowych oraz pięć par odwłokowych. Z kolei motyl ma szarobrązowy tułów. Przednie skrzydła są wąskie i również szarobrązowe z fragmentami niemalże czarnymi. Tylna para skrzydeł jest jasnoszara o bogatej strzępinie (frędzle na skrzydłach).

Gąsienice są schowane u nasady liści, przy główce korzenia

Samica skośnika buraczaka składa jaja najczęściej u podstawy ogonków liściowych. Gąsienice ciężko namierzyć, ponieważ drążą tunele wewnątrz tkanek albo żerują u nasady liści przy główce korzenia. W miejscu żerowania widoczne są ciemne odchody. Cechą charakterystyczną dla gąsienic motyli jest oprzęd. W przypadku tego szkodnika możemy zauważyć zwijanie brzegów liści oprzędem. Wewnątrz tak powstałego tunelu żerują gąsienice.

Jakie szkody powoduje skośnik buraczak?

Przede wszystkim jest zahamowany wzrost liści sercowych. Dodatkowo burak wypuszcza mnóstwo bocznych liści, co dodatkowo obniża zawartość cukru w korzeniach. Gdy gąsienice uszkodzą korzeń, to w to miejsce żerowania wchodzą patogeny. Główka korzenia czernieje, a strzępki grzybni rozrastają się w głąb korzenia.

W wyniku tego mamy problem z przechowywaniem buraków na pryzmach. Uszkodzone buraki często gniją. Pogarszają się także parametry technologiczne surowca. Spada polaryzacja. Zawartość cukru może spaść nawet o 10%. Wzrasta również ilość melasotworów.

Z czym można pomylić

Uszkodzenia powodowane przez skośnika buraczaka można pomylić z objawami żerowania zwójek, uszkodzeniami herbicydowymi, w późniejszym czasie z suchą zgnilizną liści sercowych powodowaną deficytem boru

Insektycydy do zwalczania skośnika buraczaka

Aktualnie mamy zarejestrowany tylko jeden insektycyd. Jest nim Coragen 200 SC (chlorantraniliprol). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha. Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy początku zakrywania międzyrzędzi – liście pokrywają 10% powierzchni do fazy dojrzałości technologicznej korzenia (BBCH 31-49). Z racji tego, że jest to motyl, to będą także oprzędy oraz posklejane liście, wewnątrz których będą żerować gąsienice. Stąd do insektycydu należy dodawać adiuwant, w celu podniesienia skuteczności zabiegu.