Składki emerytalno-rentowe i ubezpieczeniowe w KRUS na IV kwartał 2021 roku

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników ustaliła wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na IV kwartał tego roku. Ile wynoszą wspomniane składki?

Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

Za ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie dla rolnika, domownika, małżonka lub pomocnika trzeba zapłacić w ostatnim kwartale tego roku 42 zł miesięcznie, natomiast w zakresie ograniczonym 1/3 tej kwoty, a więc 14 zł/m-c.

Składka emerytalno-rentowa

Wysokość składki emerytalno-rentowej jest z kolei obliczana na podstawie wysokości emerytury podstawowej; ta wynosi obecnie 1013,63 zł, zatem składkę za rolników, domowników i małżonków ustalono na 101 zł miesięcznie.

W większym gospodarstwie płaci się więcej

W gospodarstwach o obejmujących od 50 do 100 ha przeliczeniowych stawka składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 12 proc. emerytury podstawowej, czyli 122 zł/m-c. Dla gospodarstw o w przedziale 100 – 150 ha przeliczeniowych jest to 24 proc., a więc 243 zł/ha, przedział 150 -200 ha przeliczeniowych to już 36 proc. emerytury podstawowej, a więc 365 zł/ha, natomiast najwięcej zapłacą posiadacze ponad 300 ha przeliczeniowych, bo 48 proc. emerytury podstawowej, czyli 487 zł miesięcznie.

Termin opłacania składek za IV kwartał mija w tym roku 2 listopada.