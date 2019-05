Składanie wniosków o dopłaty wydłużone do końca maja

Na wniosek samorządu rolniczego minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski przedłużył o dwa tygodnie tj. do 31 maja 2019 roku termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019.

W tym roku po raz drugi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Co roku o dopłaty ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do 9 maja rolnicy złożyli niespełna 740 tys. wniosków przez internet. ARiMR apeluje, by ze składaniem wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus nie czekać do ostatniej chwili.

– W razie jakichkolwiek wątpliwości rolnicy mogą zgłaszać się po pomoc w wypełnianiu dokumentów czy w sprawach związanych z obsługą techniczną aplikacji do biur powiatowych ARiMR. Czynna jest także infolinia – pod numerem 800 38 00 84 można uzyskać, np. informacje w przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Źródło: ARiMR