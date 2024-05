Składanie wniosków o dopłaty obszarowe wydłużone do 1 lipca

Obecnie trwa kampania przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r. Do 16 maja złożono ich 700 tys. Nabór potrwa do 1 lipca. Z kolei na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc.

Te zmiany nie dotyczą wniosków o przyznanie nowych form płatności bezpośrednich – płatności dla małych gospodarstw i ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji” – tu termin pozostaje bez zmian i jest nim 31 sierpnia. Ważne jest, że aby ubiegać się o te dwie nowe płatności trzeba najpierw złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie w podstawowym terminie na dotychczasowych zasadach.

O wsparcie po raz kolejny można się ubiegać wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. Do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała 700 tys. wniosków. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii Agencji. Także w tym roku bezpłatną pomocą służą eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikom aktywnym zawodowo, prowadzącym działalność rolniczą. Muszą oni posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chcą otrzymać dofinansowanie, powinna być w ich posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. Wsparcie przysługuje także gospodarzom, którzy mają mniej niż 1 ha gruntów, ale spełniają warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami a łączna kwota płatności bezpośrednich, które mieliby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Katalog płatności, o które można się ubiegać w tegorocznej kampanii, jest podobny do tego z 2023 roku. Jak poinformowało MRiRW, będą też nowe. Jedna z nich to płatność dla małych gospodarstw, która podobnie jak przed rokiem, ma być przeznaczona dla rolników posiadających do 5 ha użytków rolnych. Propozycja ta wymaga jeszcze akceptacja Komisji Europejskiej. Będą też zmiany w zasadach dotyczących warunkowości. W odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich modyfikacje przepisów mają dotyczyć:

zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości;

większej swobody w stosowaniu wymogu WPR, aby utrzymać stosunek trwałych użytków zielonych do użytków rolnych powyżej 5 proc. w porównaniu do 2018 r. (GAEC 1)

większej swobody w decydowaniu o obowiązkowym okresie utrzymania okrywy glebowej (GAEC 6);

uznania dywersyfikacji upraw za alternatywę dla zmianowania (GAEC 7 – o tym także);

zniesienia obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych (GAEC 8 – o tym także);

Z tą ostatnią zmianą związane jest wprowadzenie nowego ekoschematu – Grunty wyłączone z produkcji.

Źródło: ARiMR