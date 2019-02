Skaryszewskie Wstępy – już w nowej formule

Skaryszewskie Wstępy już za kilka dni. Dla zwiedzających organizator – samorząd Skaryszewa przygotował liczne atrakcje m.in. pokaz koni, czy występy artystyczne lokalnych zespołów. Dodatkowo na terenie targów możliwe będzie zaopatrzenie się w sprzęt niezbędny do opieki nad koniem. Tegoroczne Wstępy odbędą się w dniach 19 i 20 lutego, w godzinach od 5:00 do 16:00.

Wstępy od tego roku odbywają się w nowej formule. Znany jarmark kończy z handlem końmi na rzeź, a staje się świętem przyjaciół konia. Plan zamian jest pionierskim przedsięwzięciem opartym na dialogu fundacji ochrony zwierząt i samorządu terytorialnego. Samorząd Skaryszewa, we współpracy z Fundacją Centaurus, opracował nowy regulamin, który powinien pomóc w pozytywnej przemianie tradycyjnego końskiego jarmarku.

– Jesteśmy świadomi tego, że wprowadzane zmiany to tylko jeden z wielu etapów. Handlu rzeźnego końmi nie wyeliminujemy całkowicie, ale będziemy starali się go ukrócić i pilnować humanitarnego traktowania zwierząt. Stąd apel do wszystkich fundacji i przyjaciół koni, którzy swym wysiłkiem nagłośnili problem skaryszewskich koni – potrzebujemy wsparcia, ludzi, którzy będą uważnie obserwowali i reagowali na niewłaściwe traktowanie koni, a zwłaszcza na przypadki prób handlu końmi na rzeź . Odmieniony Skaryszew może stać się dobrym przykładem dla innych miast, w których również organizowane są tego typu targi. Głównym celem przyświecającym podjętym działaniom jest jednak zmiana statusu konia na zwierzę towarzyszące, co zmieni zupełnie sytuację prawną koni – Rozmawiajmy, przekonujmy, przedstawiajmy inne możliwości. Zmiana jest możliwa, ale do tego niezbędny jest dialog i czas – mówi Marek Pietrusiak z Fundacji Centaurus.

Tradycyjny jarmark konny „Wstępy”, jest najstarszą i największą tego typu imprezą w Europie. Organizowany w Skaryszewie odbywał się bez przerwy od 1432 roku. Według legend przywilej targowy nadał, powstałemu w 1264 roku miastu, król Władysław Jagiełło dziękując za konie dla grunwaldzkich rycerzy. W 1633 król Władysław IV w dekrecie zezwolił by targi koni były w mieście organizowane w pierwszy (wstępny – stąd nazwa) poniedziałek po Środzie Popielcowej. I tradycja ta pozostała do dzisiejszego dnia. Dziś, pomimo tradycji, liczba koni sukcesywnie maleje. Samorząd miejski realizuje działania zmierzające do zachowania tradycji i nadania jej nowego impulsu w postaci uczynienia ze Skaryszewa miasta przyjaznego koniom a z „Wstępów” święto koni i ich przyjaciół.

Źródło: Fundacja Centaurus