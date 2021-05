Skąd kraje Unii Europejskiej kupują zboża? Na czele Ukraina

Z danych opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że najwięcej pszenicy twardej, bo aż 2,3 mln. ton, czyli 71% w sezonie 2020/2021 pochodziło do tej pory z Kanady. Drugie są Stany Zjednoczone z udziałem 16%.

Inaczej proporcje rozkładają się w przypadku pszenicy miękkiej; tej najwięcej w granice UE trafia z Ukrainy – 1,73 mln ton – co daje udział na poziomie 35%. Dalej są Kanada, Rosja, USA i Serbia z udziałami odpowiednio 26, 15, 11 i 8%.

A jak wygląda import kukurydzy? Tej najwięcej do Unii Europejskiej trafia z Ukrainy – 5,27 mln ton i 43%. Dalej są Brazylia – 4,43 mln ton i 36%, Serbia – 1,45 mln ton i 12%, Kanada – 0,46 mln ton i 4% oraz Rosja – 0,3 mln ton i 2%.

Najwięcej zbóż w sezonie 2020/2021 zaimportowały do tej pory odpowiednio Hiszpania, Włochy, Holandia i Portugalia, zaś najwięcej kukurydzy Hiszpania, Holandia, Portugalia i Włochy.

Jak informuje serwis eWGT, w pierwszych 44 tygodniach sezonu 2020/21 (stan na 02.05.2021) kraje UE zaimportowały 16,7 mln ton zbóż w porównaniu do 21,8 mln ton w analogicznym okresie sezonu 2019/20. Oznacza to spadek tempa importu zbóż o 23% – licząc rok do roku.