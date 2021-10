Siva Nova, czyli ukraiński siewnik do uprawy zerowej. Ile kosztuje? [video]

Siewniki do technologii no- till to niezbyt popularne maszyny w naszym kraju. Jedankże ukraiński producent Siva Agro postanowił podczas kieleckiego Agrotechu pokazać jedną z takich produkowanych przez siebie maszyn.

Maszyny do technologii no- till, jak zachwala producent, pozwalają przede wszystkim na mocne zredukowanie pracochłonności uprawy a dodatkowo, dzięki ich stosowaniu możliwe jest jak najlepsze wykorzystywanie i gospodarowanie wodą, gdyż siewniki takie niewątpliwie tylko w minimalnym stopniu naruszają glebę i tym samym zapobiegają jej parowaniu.

Kolejną niewątpliwą korzyścią jest możliwość stosowania dużo mniejszych ciągników do współpracy z tego typu maszynami- dla przykładu model o szerokości roboczej 3,6 m który firma pokazała w Kielcach wymaga do współpracy ciągnika o mocy tylko 82 KM, czyli wystarczy popularny MTZ.