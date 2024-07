Sita do kombajnu. Jakie wybrać?

Czystość zbieranego przez kombajn materiału to jeden z najważniejszych parametrów podczas żniw. Aby był on możliwy do osiągnięcia potrzebne są odpowiednie sita, które odpowiadają za czyszczenie. Pokażemy 3 ich najważniejsze rodzaje i napiszemy do jakich konkretnie upraw mogą być wykorzystane.

Decydując się na sita do kombajnu najczęściej wybiera się spośród 3 typów tych rozwiązań. Wybór producentów oferujących tego typu rozwiązania, i to polskich, jest całkiem spory bo zaliczyć tu można takie firmy jak Sitono, Tommar, Hago czy Osko- Plast, które są w stanie zaoferować rozwiązania dla właściwie wszystkich kombajnów oferowanych na polskim rynku.

Sita żaluzjowe

Przechodząc do konkretnych już rodzajów sit to obecnie jednymi z najbardziej popularnych są sita żaluzjowe, nazywane też lamelkowymi lub blaszkowymi. W swojej budowie sita takie mają części ruchome, czyli tzw. lamelki o różnym kształcie, zgrzane z drutem, na którym mogą się obracać w ramie sita. Niewątpliwą zaletą tego typu sit jest ich duża uniwersalność, ponieważ dzięki regulacji lamelek można je dopasować właściwie do każdego młóconego materiału. Może to być zarówno drobny rzepak jak i gruby groch.

Dla porządku trzeba powiedzieć jeszcze o typach sit żaluzjowych gdyż tu również wyróżnimy 3 podtypy. Pierwszym są sita ze szczeliną do ziarna, które w nowych typach kombajnów są już raczej niespotykane. Ten typ dobrze radzi sobie przy zbiorze zbóż i roślin drobnonasiennych, ale ma dość niską w porównaniu do nowszych rozwiązań wydajność czyszczenia. Rozstaw lamelek w takim sicie wynosi z reguły 1 1/8” (cala).

Następnym rodzajem jest sito ze szczeliną Closza, które ma rozstaw 1 1/8” oraz 1 5/8” i jest jednym z najbardziej uniwersalnych sit, ponieważ przy prawidłowy ustawieniu poradzi sobie zarówno z czyszczeniem zarówno rzepaku jak i np. kukurydzy. Ograniczeniem tego typu sita jest natomiast bardzo mokry plon, czyli chociażby kukurydza ziarnowa, który powoduje zapchanie sita.

Dla rozwiązania tego problemu stworzono specjalne sito do kukurydzy, gdzie rozstaw drutów wynosi 1 5/8”, a lamelki są bardzo wycięte, dzięki czemu nawet w przypadku małego otwarcia sit całość przesiewa zbierane nasiona i jednocześnie nie zapycha się resztkami osadek czy grubymi kawałkami słomy kukurydzianej. Tego rodzaju sita są zalecane zarówno jako dolne, jak i górne.

Sita LDW

Do zyskujących na popularności sit należą obecnie tzw. sita LDW (Lamele Dużej Wydajności), w których lamele są szerokie i mają półokrągły kształt. Pomiędzy nimi znajdują się wygięte do dołu sita noski, które zapobiegają przesiewaniu kawałków słomy i większych zanieczyszczeń przez sito, co zwiększa wydajność czyszczenia. Sprawdzą się podczas zbioru wysokoplonujących zbóż, a także nasion trudnych do zbioru, jak np. ostropest czy gryka. W tego typu sitach od dołu lamele mają wygiętą blachę, która jest odpowiedzialna za kierowanie strumienia powietrza w odpowiedni sposób, by proces przesiewania był jeszcze bardziej wydajny. Sita tego typu poradzą sobie we wszystkich rodzajach zbieranych nasion, a kres ich wydajności następuje dopiero przy wilgotnym ziarnie kukurydzy. Sita te mogą pracować w kombajnie zarówno jako górne, jak i dolne.

Sita otworowe

Na koniec nie można nie powiedzieć o sitach otworowych, które są najprostszym i najstarszym rodzajem sit oferowanych w kombajnach zbożowych. Tego rodzaju sita mają wiele otworów okrągłych lub podłużnych o określonej średnicy, przez które przesiewane są zbierane nasiona. Można wśród nich wyróżnić sita o gładkiej powierzchni i sita z otworami obniżonymi w stosunku do powierzchni sita, dla ułatwienia przesiewania. Przy tego typu sitach dostępne są również zaawansowane modele, które mają na swojej powierzchni łańcuchy czyszczące podczas pracy powierzchnię sit z materiału, który się trudno przesiewa, jak chociażby wilgotne ziarno kukurydzy.

Do zalet sit otworowych można z pewnością zaliczyć dokładne czyszczenie zbieranego materiału u możliwość pracy nawet przy wilgotnych nasionach. Niestety ich wadą jest z pewnością to, że do konkretnych rodzajów nasion wymagane są inne rodzaje sit. Dodatkowo przez to, że tego typu sita mają niskie zdolności przesiewania to przy dzisiejszych wydajnościach zbóż i mocach kombajnów mogą ograniczać wydajność zbioru. Najczęściej w dzisiejszych czasach tego typu sita są zalecane są jako sita dolne.