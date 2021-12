Silosy do zboża. Przegląd rynku

Blaszane silosy, których pojemność można dopasować do warunków produkcyjnych gospodarstwa to bardzo popularny sposób przechowywania nasion. Do wyboru rolnicy mają silosy płaskodenne lub lejowe, do których producenci oferują bogaty zestaw urządzeń do ich załadunku oraz opróżniania. Pełne kompleksy przechowalnicze są dostępne w ofercie zarówno zagranicznych jak i polskich producentów.

Silosy płaskodenne

Silosy płaskodenne jak wskazuje sama nazwa charakteryzują się płaskim dnem. Są one prostszym jak mi tańszym rozwiązaniem w porównaniu do silosów lejowych. Jednakże płaskie dno sprawia trudności przy opróżnianiu zbiornika. Pomocnym rozwiązaniem może być specjalny przenośnik ślimakowy poruszający się po podłodze silosu niczym wskazówka zegara. Urządzenie podgarnia ziarno na środek podłogi, skąd jest transportowane na zewnątrz.

Do oferty silosów płaskodennych producenci dokładają przenośniki zgarniakowe, ślimakowe oraz podnośniki kubełkowe wraz z automatyką sterowania. Innym doposażeniem są podłogi z odpowiednim zakresem wentylacji, urządzenia do wybierania ziarna z silosu, wentylatory nadmuchu, systemy do pomiaru temperatury, czujniki napełnienia oraz suszarnie.

Silosy płaskodenne są dostępne w ofercie niemal wszystkich producentów tych urządzeń. Jednym z nich jest firma BIN Sp. z o.o., która oferuje cztery modele silosów płaskodennych o ładowności od 10 do 130 ton (wg. gęstości ziarna pszenicy) proponowane mniejszym gospodarstwom. Natomiast propozycją dla gospodarstw wielkoobszarowych i przedsiębiorstw rolnych jest pięć modeli silosów o ładowności od 200 do 2200 ton. Często są one integrowane w zespoły po kilka sztuk tworzących nowoczesne magazyny przechowalnicze.

Innym wytwórcą silosów płaskodennych jest Unia, która oferuje także gamę farmerską. Są w niej dostępne silosy płaskodenne serii Farma wykonane z blachy falistej o pojemności użytkowej od 65 do 321 m3. Mieszczą one przeciętnie od 50 do 250 ton pszenicy o gęstości 780 kg/m3. Dla dużych gospodarstw lub przedsiębiorstw Unia oferuje silosy płaskodenne wykonane z blachy płaskiej (seria SPA) lub falistej (seria SF) o średnicy od 6 do 31 m i pojemności użytkowej od 120 do ponad 20 000 m3.

Producentem silosów płaskodennych jest także firma Riela. Gama produktowa tego wytwórcy obejmuje 400 modeli o pojemności od 20 do 20 000 ton, które mogą być ze sobą zestawione, co daje nieograniczone możliwości składowania.

Silosy lejowe

W konstrukcji silosów lejowych dno ma kształt odwróconego stożka, co pozwala na łatwe opróżnianie grawitacyjne. Dzięki temu silos jest opróżniany całkowicie bez stosowania dodatkowych urządzeń, eliminując tym samym konieczność pracy ręcznej. Do opróżniania silosu lejowego wystarczy jeden przenośnik przebiegający pod zsypami dolnymi. Wadą tych urządzeń jest zdecydowanie wyższa cena niż urządzeń płaskodennych. Silosy lejowe zaleca się do magazynowania krótkotrwałego podczas gdy silosy płaskodenne zalecane są do magazynowania długotrwałego lub dużych ilości zboża.

Silosy lejowe podobnie jak i płaskodenne mogą być stawiane pojedynczo, w bateriach lub w gniazdach, tworząc bazę suszarniczo – magazynową. Do tych urządzeń producenci oferują urządzenia do pionowego i poziomego transportu nasion jak również często własnej produkcji suszarnie i czyszczalnie.

Jednym z producentów silosów lejowych jest firma Zuptor. W ofercie producenta znajdują się silosy lejowe o pojemności od 30 do 150 ton, które mogą funkcjonować samodzielnie lub w linii technologicznej.

Innym wytwórcą tych urządzeń jest BIN Sp. z o.o., który ma w swej ofercie trzy modele o kubaturze od 63 do 366 m3. Zależnie od rodzaju materiału i wilgotności mieszczą one od 47 do 285 ton.

Silosy lejowe oferuje również Unia. W linii farmerskiej tego producenta są dostępne silosy Farma Premium o pojemności użytkowej od 45 do 233 m3. Można do nich zasypać od 35 do 182 ton pszenicy o gęstości 780 kg/m3.