Siewniki punktowe Lemken Azurit 10 z większymi możliwościami

Niemiecka firma Lemken wprowadza od września br. do swojej oferty zmodernizowane siewniki punktowe Azurit 10, które od teraz będą mogły wysiewać również nasiona soi i słonecznika oraz dozować mikrogranulat.

Jak informują przedstawiciele firmy oprócz sprawdzonych już modeli o 4, 6 i 8 sekcjach z rozstawem rzędów od 70 do 80 cm, nowy Azurit 10 dostępny będzie z 6 lub 12 sekcjami z rozstawem 50 cm. Do redlic siewnych dodano dodatkową formierkę bruzdową, aby poprawić jakość rozmieszczania nasion.

Nowa maszyna oferować będzie nie tylko wszystkie dotychczasowe możliwości wysiewu różnego rodzaju nasion, ale także soję i słonecznik. Kolejną nowością jest automatyczne rozdzielanie nasion kukurydzy z systemem, który monitoruje i dostosowuje jakość ich rozdzielania. W ten system można doposażyć także starsze maszyny. Ponadto nowy system monitorowania nawozu w modelach Azurit 10 automatycznie ostrzega operatora o zablokowaniu poszczególnych redlic nawozowych.

Ponadto model Azurit 10 wyposażyć można będzie w MicroHub 5, urządzenie rozsiewające, które umożliwia rozprowadzanie mikrogranulatu w bezpośrednim sąsiedztwie nasion. Mikrogranulaty zawierają rozpuszczalne w wodzie składniki odżywcze, które są szybko dostępne dla roślin i dlatego generalnie zapewniają doskonały rozwój młodych siewek. Jest to szczególnie ważne w zimnych, suchych porach wiosennych. Początkowe zapotrzebowanie roślin na składniki odżywcze można z łatwością pokryć stosunkowo niewielkimi ilościami mikrogranulatów.

-Oferujemy tę opcję dla naszego modelu Azurit z maksymalnie 8 rzędami- mówi Bernd Valtwies, kierownik produktu siewników precyzyjnych w firmie Lemken. To urządzenie jest dostępne nie tylko dla nowych maszyn. W zależności od roku produkcji poprzednich maszyn Azurit 9 dostępne będą pasujące zestawy modernizacyjne. System jest sterowany przez terminal pokładowy Azurit. MicroHub mieści 200 litrów nawozu, który można obecnie stosować w dawkach od 1 do 40 kilogramów na hektar. Dozownik jest napędzany elektrycznie, a granulki podawane są pneumatycznie do bruzdy siewnej- dodaje.