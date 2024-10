Siewniki precyzyjne Maschio Gaspardo – co nowego?

Siewniki punktowy Chrono 916 i Alitalia to jedne z nowości, którym z bliska mogliśmy się przyjrzeć podczas tegorocznego Agro Show.

Siewnik punktowy Chrono 916

Siewnik Chrono 916 to nowoczesne narzędzie do precyzyjnego siewu. Wyposażony jest w zaawansowany system punktowego siewu, który zapewnia równomierne rozmieszczenie nasion, co przekłada się na lepsze plony i zdrowy rozwój roślin.

Jak wyjaśnia producent – ten sprzęt charakteryzuje się solidną konstrukcją, która zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach. Siewnik Chrono 916 ma możliwość precyzyjnego dostosowania głębokości siewu, co wpływa na zachowanie optymalnych warunków dla każdego rodzaju nasion.

O zachowanie równomiernego rozmieszczenia nasion troszczy się system kontroli odległości między nasionami, co jest kluczowe dla uzyskania jednorodnych plonów. Rozwiązania technologiczne zastosowane w siewniku istotnie wpływają na efektywność pracy.

Siewnik Chrono 916 jest kompatybilny z różnymi ciągnikami, co zwiększa jego wszechstronność i umożliwia łatwe dostosowanie do różnych warunków pracy. Łatwy w obsłudze panel sterujący oraz intuicyjna regulacja parametrów pracy zapewniają komfort użytkowania.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i solidnej konstrukcji, siewnik punktowy Chrono 916 Maschio Gaspardo jest dobrym wyborem dla rolników poszukujących precyzyjnego i niezawodnego narzędzia do siewu – podsumowuje producent.

Siewnik Alitalia do zbóż

Producent postawił na precyzję i efektywność siewnika, a jego unikalny system rozdzielania nasion pozwala na dokładne i równomierne wysiewanie ziarna, co jest kluczowe dla uzyskania wysokich plonów. Alitalia wyróżnia się nowoczesnym mechanizmem napędu, który zapewnia stabilne i spójne działanie, nawet przy dużych prędkościach roboczych. Firma wyjaśnia, że dzięki wbudowanej regulacji głębokości siewu, użytkownik może precyzyjnie dostosować ustawienia do różnych gleb, co zwiększa elastyczność maszyny.

Konstrukcja siewnika została zoptymalizowana pod kątem trwałości, co oznacza, że jest przewidziany do intensywnego użytkowania w trudnych warunkach pracy. Alitalia oferuje również zaawansowany system kontroli, który umożliwia monitorowanie i dostosowywanie parametrów siewu w czasie rzeczywistym.

Maszyna została tak zaprojektowana, aby ułatwić obsługę i konserwację, co przekłada się na wygodę użytkownika. Siewnik Alitalia jest kompatybilny z różnymi modelami ciągników, co zwiększa jego wszechstronność. Dzięki zaawansowanym technologiom i solidnej budowie, Alitalia Maschio Gaspardo stanowi nowoczesne rozwiązanie dla rolników, którzy poszukują niezawodnego narzędzia do siewu zbóż.

Źródło: Profi