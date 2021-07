Siewnik Lemken Solitair 9+ Duo z dzielonym zbiornikiem na nasiona

Niemiecki producent niespełna rok po wprowadzeniu modelu Solitair 9+ dodaje do swojej oferty wersję Duo wyposażoną w dzielony zbiornik nasienno- nawozowy.

Zbiornik na nasiona w modelu Solitair 9+ Duo mieści 1850 litrów, które można podzielić w proporcji 50/50 lub 60/40, w zależności od wymagań. Daje to możliwość zastosowania dwóch wariantów stosowania.

W wersji Single-Shot nasion lub nawozów rozprowadzane są w jednej bruździe siewnej za pomocą dwóch elektrycznych dozowników umiejscowionych w dwóch segmentach zbiornika. Poszczególne komponenty są następnie podawane do redlic dwutarczowych w rurze nasiennej i umieszczane w bruździe siewnej. Do siewu ozimin można dodać odpowiedni nawóz startowy, a do siewu roślin jarych do pełnego nawożenia. W rozdzielaczach zintegrowana jest automatyczna kontrola ścieżek technologicznych.

Z kolei system Double-Shot z podwójnym rozdzielaczem pozwala na rozdzielnie i naprzemiennie ułożenie nasion i nawozu w dwóch rzędach. W tym przypadku oba składniki przepływają oddzielnie przez podwójne rozdzielacze w dwóch rurach nasiennych, tworząc redlicę dwutarczową. Aplikacja może następnie odbywać się ponownie w rzędzie, tak jak w przypadku metody Single- Shot, lub przez szybką wymianę wkładu ścieżek technologicznych w rozdzielaczu, oddzielnie i naprzemiennie w dwóch rzędach.

Ponadto głębokość odkładania co drugiego rzędu można ustawić osobno za pomocą rolki dociskowej z różnicą do 5 cm. Dzięki temu możliwe jest każdorazowe wysiewanie dwóch różnych nasion na optymalnej głębokości siewu lub jednoczesne nawożenie między rzędami.

Solitair 9+ Duo jest dostępny w szerokościach roboczych 3 i 4 m. Już teraz można składać zamówienia na nowe maszyny a pełna dostępność planowana jest na styczeń 2022 r.