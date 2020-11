Siew poplonu Fendtem 718 i 818 Vario

W tym roku towarzyszyliśmy podczas siewu żyta ozimego na przyoranie w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim. Poplony mają za zadanie użyźniać glebę, poprawiać jej właściwości i chronić przed erozją. Wiosną po przyoraniu wzbogacą glebę w materię organiczną. W polu pracowały ciągniki Fendt 718 Vario oraz Fendt 818 Vario z gruberem zintegrowanym z broną talerzową i siewnikiem do polonów APV.

Głębokość pracy to około 35 cm. Wydajność maszyn około 1,5 hektara w ciągu godziny. Maszyny można zastosować również do przesiewania poplonów w takim zestawie jak wariant z ciągnikiem Fendt 818 Vario – z przodu kosiarka bijakowa mulczuje rośliny, gruber miesza resztki z ziemią, brona talerzowa wyrównuje, siewnik dozuje dawkę nasion, natomiast wał ugniata i miesza nasiona z glebą. Maszyny wykorzystywane są także do uprawy pod nowe nasadzenia drzew i krzewów owocowych; agregaty dobrze wyrównują nierówności po likwidacji plantacji i orce. Zachęcamy do obejrzenia relacji z prac.