Siew buraka cukrowego – siać czy czekać

Trwa siew buraka cukrowego. W rejonie cukrowni Środa Wlkp. siew buraka cukrowego na części plantacji już zakończono, informuje LIZ. Obecnie ochłodzenie sprawiło, że rolnicy stoją przed dylematem siać, czy czekać?

Siew buraka cukrowego przeprowadzamy tak wcześnie jak tylko jest to możliwe, co w praktyce oznacza że do siewu przystąpić możemy, gdy temperatura gleby wskazuje 5-6°C (na głębokości siewu). Każdy dzień opóźnienia w siewie powoduje straty wilgoci i skrócenie okresu wegetacji (burak cukrowy potrzebuje minimum 180 dni), co w efekcie wpływa na obniżenie plonu.

Przypomnijmy, że minimalna temperatura potrzebna dla kiełkowania nasion buraka cukrowego to 3°C. Niska temperatura powoduje wydłużenie wschodów, przy 3-7°C trwają one ok 20 dni, podczas gdy przy 15-20°C okres wschodów skraca się odpowiednio do 7-5 dni i mamy wówczas większe szanse na zdrowe siewki, prawidłowy i szybki wzrost roślin. Burak skiełkuje zatem w chłodniejszych warunkach, choć wschody mogą się przeciągać. Jednak większym zagrożeniem dla młodych siewek zwłaszcza zaraz po wydostaniu się na powierzchnię gleby jest wstąpienie przymrozku – ten może być dla nich zabójczy.

Jak co roku stajemy przed dylematem siać, czy czekać? Siew buraka cukrowego przeprowadzamy tak wcześnie jak tylko jest to możliwe. Przeanalizować musimy warunki na polu, temperaturę gleby, prognozę pogody i brać pod uwagę, że jeżeli warunki wilgotnościowe gleby pozwalają na uprawę, to z siewem nie należy zwlekać.