Siew bezpośredni: sprawdzone rozwiązania w ciągnikach

CEMIS 1200 – łatwe rolnictwo precyzyjne

Nie można mówić o konserwującej uprawie gleby, bez wiedzy o historii zmiany jej poszczególnych parametrów, w tym zasobności, plonowaniu itp. Zapis tych danych wykonuje terminal CLAAS CEMIS 1200. Wprowadzony został on w 2021 w kombajnach TRION, a obecnie dostępny jest także dla serii LEXION, JAGUAR i ciągników CLAAS. Oprócz sterowania jazdą automatyczną, system obsługuje dokumentację online, ISOBUS, zarządzanie zleceniami, automatyczne zamykanie sekcji i zmienne dawkowanie.

Design, grafika i obsługa poprzez 12-calowy ekran dotykowy multi-touch bazuje na CLAAS CEBIS, umożliwiając intuicyjną i prostą obsługę. Zastosowana w CEMIS 1200 technologia odbioru sygnałów GNSS i sterowania maszyn została opracowana wraz z Trimble.

Szerzej o CEMIS 1200 czytaj tutaj (https://claas.pl/produkty/rozwiazania-cyfrowe/Systemy-prowadzenia-GPS-PILOT)

Powyższe propozycje to tylko część z szerokiego wachlarza rozwiązań i opcji technicznych, proponowanych rolnikom przez CLAAS, wspomagających metody konserwacji gleby.

Trzeba dodać, że kto będzie zainteresowany sprzężeniem swego ciągnika z agregatami do siewu bezpośredniego, powinien się zainteresować tym, czy układy chłodzenia oleju i cieczy chłodzącej są wystarczająco wydajne. Dla CLAAS to pestka, co potwierdzają wielokrotne wybory rolników i usługodawców decydujących się właśnie na ciągniki CLAAS, które będą obsługiwały siewniki do siewu pasowego.

Coraz większa potrzeba dbałości o podstawowy warsztat rolnika – czyli glebę – wymaga coraz bardziej wyrafinowanej techniki. CLAAS zapewnia rozwiązania optymalne rozwiązania do pracy w siewie bezpośrednim.

