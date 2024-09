Sierpień zakończył się umiarkowanymi wzrostami cen pszenicy i rzepaku

Piątkowe notowania na giełdach towarowych zakończyły się wzrostami cen, co w przypadku pszenicy było 4 wzrostowym dniem, a w przypadku rzepaku wzrosty są kontynuowane już od tygodnia.

W piątek najpopularniejszy grudniowy kontrakt na Matif odnotował wzrost o 0,75 EUR do najwyższego od dwóch tygodni poziomu 216,50 EUR, przedłużając tym samym swoją dobrą passę do czterech dni. Saldo tygodniowe wykazuje wzrost po raz pierwszy od trzech tygodni i jest również znaczące na poziomie 7,75 EUR (3,7%). Na CBoT ceny również rosły i grudniowy kontrakt na pszenicę zamknął się na poziomie 51,5 centów/buszel (183 EUR/t), czyli o 2,75 centa wyżej.

Rynek pszenicy w dalszym ciągu odrabia straty po minimach z poniedziałku w zeszłym tygodniu, kiedy ceny wielu kontraktów na giełdzie CBoT i Matif spadły do ​​najniższych poziomów. Biorąc pod uwagę słabe wyniki zbiorów w Europie, handlowcy uznali rynek pszenicy za wyprzedany. Nie wiadomo, ile to jednak potrwa, ponieważ globalna podaż jest w zasadzie wystarczająca na rok 2024/25. Tania pszenica z Morza Czarnego i duże zbiory w USA tłumią oczekiwania cenowe. Jednak pszenica amerykańska jest w dalszym ciągu stosunkowo droga i dotychczas znalazła swoich odbiorców przede wszystkim w Azji i Ameryce Łacińskiej. Ale na ważnym dla Europy rynku północnoafrykańskim pszenica zachodnioeuropejska w dalszym ciągu ma trudności w porównaniu z towarami znad Morza Czarnego.

W przypadku rzepaku na Matif kontrakt listopadowy zamknął się wzrostem o 0,50 EUR przy cenie 470,25 EUR/t, co zwiększyło tygodniowy wzrost do 15,50 EUR (3,4%). Na CBoT indeksy dla soi i śruty sojowej również były zielone przed długim wakacyjnym weekendem, natomiast realizacja zysków spowodowała niewielki spadek cen oleju sojowego po wysokich wzrostach w czwartek. Najczęściej sprzedawany kontrakt listopadowy wzrósł o 7,5 centa, osiągając najwyższą od trzech tygodni cenę 1000 centów/buszel (333 EUR/t). W ujęciu tygodniowym wzrost wyniósł 27 centów (2,8%). Canola spadła na ICE w Winnipeg po czwartkowych dużych wzrostach. Kontrakt listopadowy stracił 4,80 CAD do 614,70 CAD/t. Niemniej jednak osiągnięto imponujący tygodniowy zysk w wysokości 29,90 CAD (5,1%). W piątek kontrakty terminowe na olej palmowy w Malezji wzrosły drugą sesję z rzędu, odnotowując pierwszy miesięczny wzrost od trzech miesięcy.

